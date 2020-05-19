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Боня резко поставила на место зарвавшуюся Бородину 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Накануне телеведущая Ксения Бородина решила выступить с обличительным заявлением. Звезда прошлась по блогерам, которые, не имея медицинского образования, раздают советы и даже назначают лечение. По мнению Бородиной, вынужденный карантин обостряет данную проблему, так как у людей появилось много свободного времени.
Публикация собрала массу комментариев, которые Ксения Бородина также не оставила без внимания. Досталось даже ее бывшей коллеге по проекту "Дом-2" Виктории Боне. По мнению Бородиной, Боня наконец-то "ударилась в развитие", так как много лет "не то развивала". Главное, как отметила телеведущая, "сделать умный вид и глаза мышки, как***щей в дупле".
Боня не смогла стерпеть такого унижения и ответила Бородиной.
Скриншот Instagram
Ранее "Рамблер" писал о том, что Боня показала "документ из ЦРУ", подтверждающий заговор о коронавирусе.
Звёзды , Видео , Виктория Боня , Ксения Бородина , ЦРУ
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