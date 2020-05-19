Тодоренко подарила свою награду «Женщина года» 

Телеведущая Регина Тодоренко , которую затравили за слова о домашнем насилии, подарила свою награду "Женщина года" другой активистке, Маргарите Грачевой . Об этом она сообщила у себя в Instagram.

Маргарита Грачева известна как активистка, освещающая проблему домашнего насилия. Она сама стала жертвой рукоприкладства мужа. После того, как Тодоренко сделала свое первое заявление, оправдывающее домашнее насилие, Грачева рассказала, что послала свою книгу телеведущей, чтобы та ознакомилась с проблемой подробнее.

Теперь активистка получила ответный подарок от Тодоренко. Она прислала ей свою статуэтку "Женщина года" и костюмы панд.

"Я отправляла свою книгу Регине, а теперь пришла ответная посылка от нее. Для меня эта награда ничего не значит. И при видеообщении с Региной (когда она снимала фильм) я сразу сказала: «Статуэтка мне не нужна». И в шутку добавила: «Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает». Теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью «Женщина года 2019» и двух прекрасных костюмов панд!", — написала Грачева в своем Instagram.

@margoritka1211