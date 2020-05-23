Как изменилась блондинка из группы Serebro

В 2006 году продюсер Максим Фадеев создал новую музыкальную группу из трех девушек — Serebro. В самый первый состав группы вошли Елена Темникова Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. Первые две девушки до сих пор занимаются музыкальным творчеством, а что стало с третьей исполнительницей расскажет «Рамблер».

Марина Лизоркина покинула Serebro спустя два года. В составе группы она успела занять третье место на международном конкурсе «Евровидение» в 2007 году и выпустить дебютный альбом «ОпиумRoz». Свой уход девушка объяснила тем, что она всегда мечтала стать художником, а музыка для нее была на заднем плане. С 2009 года Марина начала активно выставлять собственные работы на выставках в Москве. На презентации «Сансара» девушка показала ряд картин, написанных ею в стиле сюрреализм. С 2015 года Лизоркина работает и выставляется за пределами России. Теперь картины Марины можно увидеть в некоторых галереях Нью-Йорка.

@lizorkina_official

Сейчас бывшей участнице группы Serebro 36 лет, Марина сменила цвет волос, и теперь она брюнетка. Девушка живет в Москве, однако часто бывает в США по работе. Известно, что у Марины нет детей, а свою личную жизнь она тщательно скрывает от посторонних глаз.