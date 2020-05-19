Тарзан шокировал голым фото в душе

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Тарзан шокировал Наташу Королёву голым фото в душе 

ИД «Собеседник» и ещё 1 31 минуту назад
Муж Наташи Королёвой давно известен своей любовью не только фотографироваться без одежды, но и работать в таком виде. Однако последний снимок вызвал в рядах его поклонниц настоящий шок. Не менее удивлена была, войдя в интернет, и сама Наташа Королёва.
Сергей Глушко сделал снимок в душе, едва прикрывшись занавеской, и поинтересовался, поют ли его фанаты в душе.
@tarzan___official
Некоторых идеальное тело артиста привело в восторг, почитатели мужа Наташи Королёвой восхищались его формами и предполагали, что танцор «спит в холодильнике», уж слишком шикарно выглядит. Другие разразись критикой в стиле «Да как не стыдно, дети смотрят!»,
«Когда показать больше нечего», «Безумец!», «Вы бесстыжий!». «У вас силиконовая грудь?» — надменно писали комментаторы.
Но Тарзан, как и подобает звезде, на злобных хейтеров внимания не обратил. А для всех остальных записал видео с пояснением.
— Не забывайте, что то, что я делаю, это мое призвание, — рассказал Тарзан. — И я делаю это искренне и без всякого всего… Назовете нарциссом? Наверное, не без этого. Но я вам приведу такой пример. Вот есть художник, который писал картину 10 лет. Он гордится своей работой, он хочет знать мнение людей об этом. Так вот, ребята, мое тело — это мой холст!
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Звёзды , Видео , Наташа Королева , Сергей Глушко
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