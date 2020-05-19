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«Полный эксклюзив из спальни»: Рудковская впустила подписчиков в святая святых 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Яна Рудковская впустила подписчиков в святая святых и показала трогательное видео с Плющенко из спальни. Вот уже второй месяц продюсер Димы Билана вместе с мужем и сыном коротает вечера на самоизоляции. Плющенко и Рудковская активно снимают пародии на ролики из TikTok, а также вносят эстетское разнообразие в свои завтраки.
На этот раз Яна решила зайти дальше и поделилась трогательным видео из спальни. В кадре дремлющий Плющенко с особым трепетом обнимает маленького Сашу. Плющенко-младший позаботился и о маленькой Фифе — карманную собачку юный чемпион спрятал под одеяло, чтобы питомцу не было холодно.
«Утренние нежности. Так выглядит наше идеальное утро. Полный эксклюзив из спальни», — подписала видео Яна.
Пользователей Сети кадры умилили. «Какие вы сонные и нежные», «Мы тоже так греемся по утрам, только без собаки», «Столько любви у Саши к папе», «Какие вы милые», — высказались они.
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Звёзды , Дима Билан , Яна Рудковская
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