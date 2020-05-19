Продюсер Яна Рудковская на протяжении двух месяцев находится в режиме самоизоляции со своей семьей: фигуристом Евгением Плющенко и сыном Александром. Звезда часто радует подписчиков забавными видео, но теперь решила показать реальную жизнь. Постом она поделилась в Instagram своего сына.
На видео Рудковская показала, как проходит ее утро. На кадрах видно ее супруга, сына и маленькую собаку. Все они лежат на кровати.
«Утренние нежности. Так выглядит наше идеальное утро. Полный эксклюзив из спальни», — написала Рудковская под видео.
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