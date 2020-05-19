Продюсер Яна Рудковская на протяжении двух месяцев находится в режиме самоизоляции со своей семьей: фигуристом Евгением Плющенко и сыном Александром. Звезда часто радует подписчиков забавными видео, но теперь решила показать реальную жизнь. Постом она поделилась в Instagram своего сына.

На видео Рудковская показала, как проходит ее утро. На кадрах видно ее супруга, сына и маленькую собаку. Все они лежат на кровати.