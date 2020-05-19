Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Оказалось, была красоткой»: Степаненко показала фигуру в леопардовых лосинах на архивном фото 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Степаненко показала свое фото в молодости
Фото: "Комсомольская правда"
Елена Степаненко долгое время не появлялась на публике после развода с Евгением Петросяном. Их расставание стало как гром среди ясного неба. Пока юмористка отсиживалась в тени, пытаясь сохранить сбереженное имущество и миллионы, ее бывший муж начал активно гастролировать, а в светских кругах заговорили о его романе с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Они не говорят о личной жизни, поэтому то и дело появляются разные слухи. В СМИ писали, что они тайно расписались и даже якобы завели ребенка с помощью суррогатной матери.
@esheneve4er
А с недавних пор Елена стала вести новое шоу на телевидении. Она поразила всех, когда появилась на публике похудевшая и помолодевшая. По мнению экспертов, 67-летняя артистка потратила круглую сумму денег, чтобы привести себя в порядок. А накануне она опубликовала архивное фото. В кадре она позирует еще совсем юная в леопардовых лосинах и лимонном джемпере. У нее короткая стрижка и яркие губы. Лосины подчеркнули ее стройную фигуру.
«Мы — женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять. Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то? Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично», — высказалась звезда.
Поклонники с трудом узнали Степаненко. Многие отметили, что на архивном фото она очень похожа на Брухунову. Фанаты одарили юмористку комплиментами.
«Красивая вы не накрашеная, лицо очень миленькое», «Очень симпатичная! И леопарды — прямо к лицу!», «Да ну, по-моему очень даже стильненько! Шикарно выглядите», «Оказалось, была красоткой», «Очаровательная девушка! Леопард не будет пошлым при таких умных глазах!», «А мне ничего не показалось странным в вашем фото. Молоденькая, хорошенькая и фотогеничная», «Брухунова один в один», — прокомментировали пост подписчики.
Видео дня. «Июнь – знаковый месяц для всего 2020 года»
Teleprogramma.pro: последние новости
«Ох, на зависть! Фигурка бомба»: Лопырева в мини-бикини блеснула бронзовым загаром «Ох, на зависть! Фигурка бомба»: Лопырева в мини-бикини блеснула бронзовым загаром «Я был не человек, а животное»: Алексей Шевченков вспомнил, как от него ушла жена «Я был не человек, а животное»: Алексей Шевченков вспомнил, как от него ушла жена Сказке конец: Полина Гагарина разводится со вторым мужем Сказке конец: Полина Гагарина разводится со вторым мужем
Женский форум
Звёзды , Елена Степаненко , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кардашьян снялась в откровенной рекламе белья
Кардашьян снялась в откровенной рекламе белья
Женщинам посоветовали изменить отношение к макияжу
Женщинам посоветовали изменить отношение к макияжу
«Лучше бы эти страшилы о душе думали»
«Лучше бы эти страшилы о душе думали»
Что нужно есть во время ПМС
Что нужно есть во время ПМС
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Что есть во время карантина вегетарианцам
06:09
Что есть во время карантина вегетарианцам
Еда Здоровье
Российские знаменитости, которых били мужья
04:44
Российские знаменитости, которых били мужья
Звёзды
Какие тайны раскроет ваш цвет глаз
10:25
Какие тайны раскроет ваш цвет глаз
Психология
Как не купить мусор вместо муки
20:00
Как не купить мусор вместо муки
Еда Здоровье
Тарзан шокировал голым фото в душе
00:34
Тарзан шокировал голым фото в душе
Звёзды
Сын Алибасова назвал виновных в бедах мачехи
03:22
Сын Алибасова назвал виновных в бедах мачехи
Звёзды
Тодоренко подарила свою награду «Женщина года»
00:27
Тодоренко подарила свою награду «Женщина года»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение