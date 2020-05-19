Кардашьян снялась в откровенной рекламе белья

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Модель и светская львица Ким Кардашьян снялась в рекламной кампании собственного бренда белья Skims. Фотографиями она поделилась в своем Instagram.

Ким Кардашьян выпускает корректирующее белье разных базовых цветов. Варианты моделей бывают белыми, бежевыми, коричневыми и черными.

@kimkardashian

В ассортимент летней коллекции белья вошли корп-топы, бюстгальтеры, велосипед и трусы с завышенной талией. Из-за режима карантина Ким пришлось самой позировать для рекламной кампании.