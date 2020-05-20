Один в один: звезды, похожие друг на друга 

Мы вновь подготовили для вас подборку звездных двойников. Герои нашего материала похожи как родственники, но при этом не факт, что даже знакомы друг с другом. Среди «клонов» нашлись как российские, так и зарубежные селебрити.

Мила Кунис и Дженна Деван

Мила Кунис — американская актриса украинского происхождения. Вместе с мужем Эштоном Катчером она воспитывает двух детей — дочь Уайатт и сына Димитрия. Казалось бы, у Милы уникальная природная внешность: большие глаза, густые брови и милые щечки, но нет — у звезды есть двойник!

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И это экс-супруга Ченнинга Татума Дженна Деван. Глядя на этих знаменитостей, складывается впечатление, что они точно сестры. Кстати, у Дженны тоже двое детей — дочь Эверли от первого брака и сын Каллум, которого она родила от Стива Кази

Анна Седокова и Анна Плетнева

Среди российских знаменитостей тоже есть «близнецы», которые не являются родственниками. Только посмотрите на Анну Седокову и Анну Плетневу.

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Зеленые «кошачьи» глаза, выразительные скулы, роскошные волосы и любовь к музыке — далеко не все, что объединяет певиц. И Седокова, и Плетнева — многодетные мамы. У экс-солистки «ВИА Гры» есть дочери Алина и Моника, а также сын Гектор. Звезда группы «Винтаж» тоже воспитывает двух дочерей Марию и Варвару и сына Кирилла.

Рита Ора и Жасмин Сандерс

Британская певица Рита Ора очень похожа на немецкую актрису и модель Жасмин Сандерс.

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У обеих знаменитостей белокурые волосы, пухлые губы и ярко выраженные скулы. Если Сандерс наденет темные линзы, то ее точно будет не отличить от популярной артистки. Вот только эти звезды, вероятно, даже не знакомы.

Натали Портман и Кира Найтли

Этих двух актрис некоторые киноманы путают по сей день. Мало кто знает, но Кира Найтли прославилась благодаря сходству с Натали Портман.

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На тот момент еще юная звезда дублировала Натали в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», и эта картина сделала ее успешной. А вот в биографиях актрис мало общего. Кира родом из Лондона, а ее «двойник» имеет еврейские корни. Хотя у Портман двойное гражданство, большую часть времени она живет в США. У Натали двое детей — дочь Амалия и сын Алеф. Кира тоже воспитывает двух детей — дочь Эдди и малыша, пол и имя которого актриса и ее муж Джеймс Райтон скрывают по сей день.

Альбина Джанабаева и Ксения Алферова

Мы не рискнем называть Альбину Джанабаеву и Ксению Алферову сестрами-близняшками. У этих звезд не такое очевидное сходство, но общие черты все-таки есть.

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Певицу и актрису объединяет заостренный подбородок, разрез глаз и ямочки на щеках. А еще и у той, и у другой удачно сложилась личная жизнь. Альбина Джанабаева замужем за Валерием Меладзе . Вместе с певцом она воспитывает двух сыновей Константина и Луку. Ксения Алферова с 2001 года состоит в браке с Егором Бероевым. У пары двое детей — сын Влад и дочь Евдокия.

Генри Кавилл и Мэтт Бомер

Голубые глаза, немного вьющиеся волосы и обаятельная улыбка — Генри Кавилла частенько путают с Мэттом Бомером.

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Впрочем, актеры похожи только внешне и выбирают для себя кардинально разные роли. Кавилл долго не вылезал из костюма Супермена, а в 2019 году блеснул еще и в образе ведьмака Геральта из Ривии. А вот Мэтт Бомер отдает предпочтение комедиям и драмам. Ты точно видела его в фильмах «Супер Майк» и «Любовь сквозь время».

Марго Робби и Джейми Прессли

У Марго Робби невероятное количество двойников. Мы уже сравнивали австралийскую актрису с ее российской коллегой Натальей Рудовой, но и в Голливуде у звезды есть еще один «клон», правда, постарше.

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Только посмотрите на 42-летнюю Джейми Прессли! Вероятно, именно так 29-летняя Марго будет выглядеть через десять лет.

Наталия Медведева и Наташа Королева

У Наталии Медведевой много общего с Наташей Королевой. И мы сейчас говорим вовсе не об имени. Этих знаменитостей хоть и нельзя назвать близняшками, но и отрицать их сходство бессмысленно.

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Медведева не раз говорила, что ее частенько путали с супругой танцора Тарзана. И Наталия по этому поводу не переживает!

Всегда была похожа на Наташу Королеву, постоянно подходили люди и спрашивали, не прихожусь ли я ей родственницей. Так что меня как будто бы узнавали всю жизнь,

— говорила артистка журналистам Woman’s Day Медведева. А вот сама Королева сходство со звездой Comedy Woman никак не комментировала.