Агата Муцениеце вместе со своей подругой провела прямой эфир в Instagram, в ходе которого высказалась о разводе с Павлом Прилучным.

По словам актрисы, супруг нередко поднимал на нее руку после употребления спиртного. Муцениеце подчеркнула, что она — последний человек, у которого нужно спрашивать, в чем секрет идеального брака:

"Единственное, что я поняла: не нужно нарушать границы желаний партнера. Если человек хочет сниматься — пусть снимается. Если хочет куда-то поехать — пусть едет".

Артистка отметила, что сейчас она намерена сосредоточиться на работе. Правда, в период пандемии коронавируса реализовать свой творческий потенциал непросто, но она уверена, что вскоре все наладится. После выхода из карантина Муцениеце надеется получить драматическую роль, а пока все свободное время она посвящает воспитанию детей от Прилучного — 4-летней Мии и 7-летнего Тимофея.