Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Не нужно нарушать границы»: Муцениеце высказалась о разводе с избивавшим ее Прилучным 

Мира Маркина 3 часа назад
Агата Муцениеце вместе со своей подругой провела прямой эфир в Instagram, в ходе которого высказалась о разводе с Павлом Прилучным.
По словам актрисы, супруг нередко поднимал на нее руку после употребления спиртного. Муцениеце подчеркнула, что она — последний человек, у которого нужно спрашивать, в чем секрет идеального брака:
"Единственное, что я поняла: не нужно нарушать границы желаний партнера. Если человек хочет сниматься — пусть снимается. Если хочет куда-то поехать — пусть едет".
Артистка отметила, что сейчас она намерена сосредоточиться на работе. Правда, в период пандемии коронавируса реализовать свой творческий потенциал непросто, но она уверена, что вскоре все наладится. После выхода из карантина Муцениеце надеется получить драматическую роль, а пока все свободное время она посвящает воспитанию детей от Прилучного — 4-летней Мии и 7-летнего Тимофея.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Муцениеце поставила точку с Павлом Прилучным.
Женский форум 1
Звёзды , Видео , Агата Муцениеце
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вышибла из бизнеса, из дома, из теплой постельки»
«Вышибла из бизнеса, из дома, из теплой постельки»
Кассирша начала выкладывать пошлые фото и разбогатела
Кассирша начала выкладывать пошлые фото и разбогатела
Хозяйка показала кухонный трюк, изумивший Сеть
Хозяйка показала кухонный трюк, изумивший Сеть
«Болен неизлечимо»: Соседову поставили диагноз
«Болен неизлечимо»: Соседову поставили диагноз
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Кидающуюся котом Аниту Цой обвинили в живодерстве
01:07
Кидающуюся котом Аниту Цой обвинили в живодерстве
Звёзды
Как привести себя в форму, не отходя от телевизора
03:15
Как привести себя в форму, не отходя от телевизора
Здоровье
Как выглядят дети актеров шоу «Уральские пельмени»
04:46
Как выглядят дети актеров шоу «Уральские пельмени»
Дети Звёзды
Что есть во время карантина вегетарианцам
06:09
Что есть во время карантина вегетарианцам
Еда Здоровье
Российские знаменитости, которых били мужья
04:44
Российские знаменитости, которых били мужья
Звёзды
Какие тайны раскроет ваш цвет глаз
10:25
Какие тайны раскроет ваш цвет глаз
Психология
Как не купить мусор вместо муки
20:00
Как не купить мусор вместо муки
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение