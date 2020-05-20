Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить дочь с его подругами 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Голливудская актриса Анджелина Джоли запретила бывшему мужу Брэду Питту знакомить их дочь Шайло с его подругами. Об этом сообщает издание Mirror.
В последнее время артисту приписывают роман с 31-летней коллегой Алией Шокат. Хотя звезды не подтверждали, что состоят в отношениях, Джоли попросила бывшего мужа прервать общение ребенка с ней. Отмечается, что 13-летняя Шайло познакомилась с Шокат, когда проводила время с отцом.
Джоли также потребовала от экс-супруга, чтобы их ребенок не общался с актрисой Дженнифер Энистон — она развелась с Питтом в 2005 году, однако артисты сохранили хорошие дружеские отношения.
В декабре актер ответил на вопрос о новых романах после развода с Анджелиной Джоли. По словам звезды, он не избегает отношений, однако и не ищет никого специально. «Не знаю, сколько романов с женщинами мне приписали за последние два-три года, но ни один их этих слухов не соответствует действительности», — отметил артист.
Последние новости
Россиянам покажут марафон Эль-Класико Россиянам покажут марафон Эль-Класико Собянин предупредил о высокой смертности из-за коронавируса в мае Собянин предупредил о высокой смертности из-за коронавируса в мае Названа цель России в эпоху постпандемии Названа цель России в эпоху постпандемии
Женский форум
Звёзды , Видео , Алия Шокат , Брэд Питт , Анджелина Джоли , Дженнифер Энистон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая раскрыла свой способ лечения COVID-19
Ведущая раскрыла свой способ лечения COVID-19
«Мисс монобровь» восхитила поклонников тесным бикини
«Мисс монобровь» восхитила поклонников тесным бикини
«Смотрите — я пометила территорию»
«Смотрите — я пометила территорию»
Климова рассказала об отце-"убийце"
Климова рассказала об отце-"убийце"
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Звезды, не стесняющиеся дефектов внешности
03:55
Звезды, не стесняющиеся дефектов внешности
Звёзды Красота
Кидающуюся котом Аниту Цой обвинили в живодерстве
01:07
Кидающуюся котом Аниту Цой обвинили в живодерстве
Звёзды
Как привести себя в форму, не отходя от телевизора
03:15
Как привести себя в форму, не отходя от телевизора
Здоровье
Как выглядят дети актеров шоу «Уральские пельмени»
04:46
Как выглядят дети актеров шоу «Уральские пельмени»
Дети Звёзды
Что есть во время карантина вегетарианцам
06:09
Что есть во время карантина вегетарианцам
Еда Здоровье
Российские знаменитости, которых били мужья
04:44
Российские знаменитости, которых били мужья
Звёзды
Какие тайны раскроет ваш цвет глаз
10:25
Какие тайны раскроет ваш цвет глаз
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение