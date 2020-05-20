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Джуд Лоу станет отцом в шестой раз 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Джуд Лоу станет отцом в шестой раз
Фото: Harper’s Bazaar
Британский актер идет на рекорд: его вторая супруга беременна. Для Джуда Лоу малыш окажется уже шестым ребенком, в то время как Филиппа Коэн станет мамой в первый раз. О прибавлении в семействе говорили уже несколько месяцев назад, однако папарацци только сейчас удалось сделать снимки пары, которые явственно демонстрируют грядущие перемены. Джуд и Филиппа отправились на шопинг в Лондоне: актер заботливо нес пакеты с покупками, пока его супруга неспешно шла рядом. Филиппа надела лаконичный кэжуал-наряд: топ подчеркнул изменения в ее фигуре. В недавнем интервью Джуд говорил, что не против снова стать отцом.
"Почему бы и нет? Я настолько счастлив быть рядом с той, которую так безумно люблю. Идея иметь еще детей — просто потрясающая",
— делился актер.
Он подчеркивал, что его дети уже повзрослели, поэтому он с радостью готов опять понянчиться с малышом.
От брака с дизайнером Сэди Фрост у звезды есть трое детей: дочь Айрис, сыновья Рафферти и Руди. Супруги развелись в 2003 году. Еще двое детей родились от внебрачных отношений: Софии от модели Саманты Берк уже девять лет, а Аде от певицы Кэтрин Хардинг — три года.
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Звёзды , Джуд Лоу
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