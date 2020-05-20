Российские звезды, которые приняли ислам 

Иногда случается такое, что человек решает принять другую веру по определенным причинам. Интерес это вызывает только в тех случаях, когда от своей религии отказываются публичные люди. "Рамблер" собрал звезд, которые приняли ислам.

Юлия Волкова

Одна из солисток группы "Тату" вышла замуж в 21 год за сына влиятельного олигарха Парвиза Ясинова . Влюбленные переехали в ОАЭ и заключили мусульманский брак. Ради этого Волкова и приняла ислам. "Ислам приняла, потому что почувствовала: это мне ближе", — говорила журналистам Волкова. В 2010 году певица развелась со своим мужем, а спустя шесть лет стало известно, что она вернулась в православную веру.

Сергей Романович

@C_Romanovich

Звезда российских фильмов и сериалов принял ислам в 20 лет. Он рассказывал, что с детства был сильно верующим и ходил в церковь. Однажды у него с другом произошел спор на тему религии и Романович решил изучить основные тезисы ислама. "Чем больше я углублялся, тем больше находил ответов на вопросы, возникшие ранее. Для меня все стало понятно. Это то, что я искал", — рассказывал он. Сначала родные актера подумали, что его завербовали, но потом поняли, что все в порядке. Сейчас неудобства ему доставляет только совершение намазов во время съемок, халяльная еда и отказ от откровенных сцен.

Мария Алалыкина

Яркая участница группы "Фабрика" отказалась от карьеры певицы, славы и поклонников и приняла ислам. Она сделала это, последовав за своим супругом, юристом Алексеем Зуенко. Так Мария стала Мариян и переехала из Москвы в Махачкалу. "Не могу сказать, что была отдельная жизнь, потом случилось принятие ислама и началась другая. Скорее это постепенный путь, какие-то элементы уже присутствовали с детства, просто я не знала, что они исламские. Оформились внутренние ощущения — так было суждено, что я пришла, даже правильнее сказать, вернулась к религии", — рассказывала Алалыкина в интервью дагестанским журналистам. Через несколько лет она развелась со своим супругом, но, по сообщениям прессы, бывшая певица снова вышла замуж и счастлива в браке.