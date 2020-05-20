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Мужчина Порошиной признал ее ребенка 

Teleprogramma.pro 38 минут назад
Мужчина Порошиной признал ее ребенка
Фото: Teleprogramma.pro
Стали известны некоторые подробности из личной жизни актрисы Марии Порошиной, если, конечно, они соответствуют действительности.
Мать пятерых детей старательно скрывает от публики отца своего единственного сына, родившегося в январе 2019 года. Бывший муж звезды актер Илья Древнов через суд доказал, что не является родителем мальчика, сама же артистка заявляла, что папа малыша — иностранец и живет за пределами России. Однако знакомые публичной личности утверждают обратное.
«Комсомольской правде» они рассказали, что бойфренд Порошиной — якобы, влиятельный чиновник, нежелающий афишировать свой роман. Малыша он признал и оказывает его матери всяческую помощь.
«Они не живут вместе, хотя сенатор в разводе»,
— осведомил журналистов человек из окружения актрисы.
Иногда рядом с Марией люди замечали некоего молодого человека, забирающего ее после работы. Знакомый звезды «Ночного дозора» заверил, что это вовсе не возлюбленной кинодивы, а всего лишь водитель, который заботится о ее безопасности. И нанял его, якобы, мужчина артистки
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Звёзды , Илья Древнов , Комсомольская правда
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