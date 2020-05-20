Ратаковски показала пикантные фото с мужем 

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась в рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Inamorata в откровенном наряде. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах знаменитость запечатлена с мужем, продюсером и бизнесменом Себастьяном Беар-Макклардом. Пара попозировала в костюмах с одинаковым принтом, при этом Ратаковски сфотографировали в расстегнутой рубашке на голое тело. На одном из фото супруги демонстрируют изделия на фоне кровати, а на другом Беар-Макклард держит жену на руках.

@emrata

Стоимость комплекта из новой коллекции на сайте бренда составляет 205 долларов (14,8 тысяч рублей). Костюмы представлены в двух расцветках.

Подписчики восхитились внешним видом Ратаковски. «Горячо!», «Вау, мне точно нужна это одежда», «Я без ума от тебя, Эмили», «Вы такие милые», — комментировали они публикацию.

В мае Эмили Ратаковски приняла участие в фотосессии своей марки Inamorata в бикини. На видео она показала купальник с леопардово-гороховым принтом и изображениями цепей. Ее образ дополнен рубашкой с короткими рукавами той же расцветки. «Могу смотреть на это видео целыми днями», — высказался один из фанатов.