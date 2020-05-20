Автором текста к знаменитой песне "Позови меня с собой" стала поэтесса Татьяна Снежина . Однако она так и не смогла увидеть, как ее стихи стали популярными. "Рамблер" рассказывает, что с ней произошло.

Татьяна с детства увлекалась музыкой: рано научилась играть на пианино и устраивала домашние концерты. Тогда же она начала писать свои первые стихи. Однако свою профессию Снежина решила связать в медициной, поэтому поступила во 2-й Медицинский институт. Несмотря на специальность, она продолжала петь и выступала для своих одногруппников. Они записывали ее концерты на кассеты и распространяли между курсами.

В 1993 году она познакомилась с коллективом "КиС-С" и начала работать с ними над первым альбомом. Она выступала на дискотеках, в клубах и студенческих музыкальных конкурсах под псевдонимом "Снежина". В ее первый альбом вошли песни, которые в будущем пели звезды российской эстрады, включая самую известную "Позови меня с собой".

snezhina.ru

Альбом так и не получилось выпустить, так как записи были низкого качества. Снежина искала людей, которые могли бы помочь ей с перезаписью и познакомилась с продюсером Сергеем Бугаевым . Он предложил ей сотрудничество, а вскоре партнеры объявили о предстоящей свадьбе.

Выходу альбома и торжеству не суждено было сбыться. 21 августа 1995 года Снежина вместе со своими друзьями погибла в автокатастрофе. Она ехала в Горный Алтай за медом и облепиховым маслом, а на обратном пути их микроавтобус столкнулся с грузовиком.