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Почему автор хита «Позови меня с собой» не дожила до славы 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Автором текста к знаменитой песне "Позови меня с собой" стала поэтесса Татьяна Снежина. Однако она так и не смогла увидеть, как ее стихи стали популярными. "Рамблер" рассказывает, что с ней произошло.
Татьяна с детства увлекалась музыкой: рано научилась играть на пианино и устраивала домашние концерты. Тогда же она начала писать свои первые стихи. Однако свою профессию Снежина решила связать в медициной, поэтому поступила во 2-й Медицинский институт. Несмотря на специальность, она продолжала петь и выступала для своих одногруппников. Они записывали ее концерты на кассеты и распространяли между курсами.
В 1993 году она познакомилась с коллективом "КиС-С" и начала работать с ними над первым альбомом. Она выступала на дискотеках, в клубах и студенческих музыкальных конкурсах под псевдонимом "Снежина". В ее первый альбом вошли песни, которые в будущем пели звезды российской эстрады, включая самую известную "Позови меня с собой".
snezhina.ru
Альбом так и не получилось выпустить, так как записи были низкого качества. Снежина искала людей, которые могли бы помочь ей с перезаписью и познакомилась с продюсером Сергеем Бугаевым. Он предложил ей сотрудничество, а вскоре партнеры объявили о предстоящей свадьбе.
Выходу альбома и торжеству не суждено было сбыться. 21 августа 1995 года Снежина вместе со своими друзьями погибла в автокатастрофе. Она ехала в Горный Алтай за медом и облепиховым маслом, а на обратном пути их микроавтобус столкнулся с грузовиком.
В 1997 году Снежина стала невероятно популярна, так как ее песню "Позови меня с собой" спела Алла Пугачева. После примадонны стихи поэтессы стали популярны у других звезд, их исполняли Иосиф Кобзон, Кристина Орбакайте, Лолита Милявская, Татьяна Овсиенко, Михаил Шуфутинский и другие. Ее награждали престижными премиями посмертно на протяжении многих лет. В честь нее организовали фестивали, музей памяти и ставили памятники.
Женский форум 10
Звёзды , Видео , Иосиф Кобзон , Кристина Орбакайте , Лолита Милявская , Сергей Бугаев , Татьяна Снежина , Татьяна Овсиенко , Михаил Шуфутинский , Алла Пугачева
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