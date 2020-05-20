В одном из недавних интервью телеведущая крайне некорректно высказалась на тему домашнего насилия, что вызвало шквал критики и негодования в адрес звезды:

«Нужно быть психологически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет». Ты че? у тебя есть мозги вообще?.. Что с мозгами в данный момент происходит? Наверное, какой-то критический момент наступает, чтобы такое сказать. Мой муж меня бьет… А почему, ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?».

После того, как сотни людей начали обвинять Тодоренко в оправдании насильников, а крупные бренды разорвали со звездой рекламны контракты, телеведущая начала приносить извинения (здесь и далее авторская пунктуация и орфография сохранена — прим. ред.):

«Чем больше Тодоренко оправдывалась, чем неистовее била челом, принося извинения общественности, тем беспощаднее её травили, тем безвозвратнее лишали рекламных контрактов и званий»,

— заявила Миро.

По мнению блогера, во всем необходима грань, даже «в попытках отмыться». Однако, как отмечает Миро, Тодоренко эту грань не заметила:

«На днях Тодоренко прислала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачёвой, которой муж отрубил кисти рук.

Когда с Ритой случилась трагедия, Тодоренко об этом и словом не обмолвилась, как, впрочем, и почти все наши деревенские селебы-лицемеры.

Я писала о трагедии Риты. Остальные молчали. Знали, что произошло, но молчали. И Тодоренко, ставшая женщиной года по версии журнала Glamour, а потом лишённая этого сомнительного звания тоже молчала.

А тут вдруг вспомнила, потому что вспомнить о Рите в попытке восстановить своё реноме стало удобно».

Телеведущая отправила Грачевой статуэтку "Женщина года", несмотря на то, что Маргарите этот подарок был не нужен:

«Честно, для меня эта награда ничего не значит. И при видео-общении с Региной (когда она снимала фильм) я сразу сказала: "Статуэтка мне не нужна" и в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает"».

Однако Тодоренко не обратила внимания на слова девушки и все равно прислала "тупой пылесборник":

«Зачем? А чтобы все видели, какая она добрая, щедрая и хорошая, и как глубоко раскаивается в содеянном.

Да уймись ты уже, дура линялая. Узбагойся»,

— заключила Миро.