Как живет любимая женщина Золотухина

На момент знакомства с Валерием Золотухиным Ирине было всего 24 года. Однако колоссальная разница в возрасте (33 года) не помешала роману и возникшему чувству. От этой большой любви родился сын Ваня. Ирине пришлось тогда непросто. На нее смотрели с осуждением. На тот момент у актера уже была семья и он отказался уходить от жены Тамары, да и Ирина не требовала. А через 9 лет актера не стало.

New Magazine

Все наследство Золотухина в виде дачи и двух квартир достались Ирине с сыном. Жена Тамара отказалась от наследства. Похоронив любимого мужчину, Ирина вся окунулась в работу. Сегодня Ирине 46 лет. Она по-прежнему играет в театре на Таганке (только со сменой руководства ролей осталось мало), а также в Театре Луны. Является президентом культурного фонда Золотухина. Две квартиры, доставшиеся в наследство, Ирина сдает. Так как учеба сына в престижной школе обходится дорого. А на маленьком дачном участке они с сестрой построили дом.

New Magazine

Ване 15 лет, он учится в частной Ломоносовской школе, играет в театральной студии и уже успел снятся в своем первом фильме. Мальчик активно занимается спортом и играет на гитаре и пианино. Все отмечают, что он просто копия отца. Линдт приписывают множество романов с коллегами по площадкам съемки фильмов. Но она никак не комментирует.