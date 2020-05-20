Выяснилось, кто предсказал смерть Началовой

Подруга и PR-менеджер Юлии Началовой, ушедшей из жизни больше года назад, Анна Исаева рассказала о встрече певицы с гадалкой.

Исаева поделилась с подписчиками подробностями загадочной встречи во время прямого эфира в Instagram. Как выяснилось, много лет назад смерть Началовой предсказала некая ясновидящая по имени Даша:

«Я понимаю, что это выглядит сейчас нелепо, но ситуация такая была. У Юли случайно оказалась дома гадалка. Я тоже в это время была рядом с ней, по работе, я не организовывала эту встречу. Это было начало 2000-х. Там была еще соседка, очень близкая Юлина подружка».

В то время Началова мечтала о мировой известности, из-за чего и решилась на разговор с гадалкой, — ей хотелось выяснить, получится ли добиться славы. Гадалка сообщила певице, что ей поможет влиятельный мужчина. Юлия подумала, что им окажется Басков, с которым она в то время сотрудничала, но гадалка говорила о Киркорове. Именно он свел певицу с продюсером Марайи Кэри Уолтером Афанасьевым, с которым впоследствии Началова записала альбом Wild Butterfly.

При этом многое из предсказанного гадалкой не сбылось, однако, озвучив дату смерти звезды, ясновидящая не ошиблась: