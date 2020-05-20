Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Назвала дату смерти»: подруга Началовой рассказала о встрече звезды с гадалкой 

Мира Маркина 2 часа назад
Выяснилось, кто предсказал смерть Началовой
Фото: РИА Новости
Подруга и PR-менеджер Юлии Началовой, ушедшей из жизни больше года назад, Анна Исаева рассказала о встрече певицы с гадалкой.
Исаева поделилась с подписчиками подробностями загадочной встречи во время прямого эфира в Instagram. Как выяснилось, много лет назад смерть Началовой предсказала некая ясновидящая по имени Даша:
«Я понимаю, что это выглядит сейчас нелепо, но ситуация такая была. У Юли случайно оказалась дома гадалка. Я тоже в это время была рядом с ней, по работе, я не организовывала эту встречу. Это было начало 2000-х. Там была еще соседка, очень близкая Юлина подружка».
В то время Началова мечтала о мировой известности, из-за чего и решилась на разговор с гадалкой, — ей хотелось выяснить, получится ли добиться славы. Гадалка сообщила певице, что ей поможет влиятельный мужчина. Юлия подумала, что им окажется Басков, с которым она в то время сотрудничала, но гадалка говорила о Киркорове. Именно он свел певицу с продюсером Марайи Кэри Уолтером Афанасьевым, с которым впоследствии Началова записала альбом Wild Butterfly.
При этом многое из предсказанного гадалкой не сбылось, однако, озвучив дату смерти звезды, ясновидящая не ошиблась:
«Даша четко назвала дату смерти моего отца и дату смерти Юли. Это правда».
Напомним, ране "Рамблер" сообщал о том, что Миро высказалась о жизни Юлии Началовой.
Видео дня. Когда квашеная капуста становится отравой
Женский форум
Звёзды , Анна Исаева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вышибла из бизнеса, из дома, из теплой постельки»
«Вышибла из бизнеса, из дома, из теплой постельки»
Исхаков нарушил молчание после известий о разводе
Исхаков нарушил молчание после известий о разводе
Кассирша начала выкладывать пошлые фото и разбогатела
Кассирша начала выкладывать пошлые фото и разбогатела
Модель показала тело в крошечном бикини
Модель показала тело в крошечном бикини
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Звезды, не стесняющиеся дефектов внешности
03:55
Звезды, не стесняющиеся дефектов внешности
Звёзды Красота
Кидающуюся котом Аниту Цой обвинили в живодерстве
01:07
Кидающуюся котом Аниту Цой обвинили в живодерстве
Звёзды
Как привести себя в форму, не отходя от телевизора
03:15
Как привести себя в форму, не отходя от телевизора
Здоровье
Как выглядят дети актеров шоу «Уральские пельмени»
04:46
Как выглядят дети актеров шоу «Уральские пельмени»
Дети Звёзды
Что есть во время карантина вегетарианцам
06:09
Что есть во время карантина вегетарианцам
Еда Здоровье
Российские знаменитости, которых били мужья
04:44
Российские знаменитости, которых били мужья
Звёзды
Какие тайны раскроет ваш цвет глаз
10:25
Какие тайны раскроет ваш цвет глаз
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение