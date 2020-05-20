Деревянко рассказал Дудю о жене и отказе Путину

Актер дал интервью Юрию Дудю и рассказал о своей семье.

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Павел Деревянко стал новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя. Актер обсудил с журналистом свою карьеру, сложные периоды в творчестве, личную жизнь и даже встречу с Владимиром Путиным

В разговоре с Дудем артист признался, что отказался быть доверенным лицом президента по той причине, что все это «не его». По словам Павла, каждый человек должен заниматься своим делом.

Рассказал актер и о том, что однажды полгода пребывал в депрессии. Его состояние ухудшилось после неприятного эпизода в баре, когда он начал вести себя как его герой Павел Давыденко из фильма «Счастливый конец». Актер испугался и даже перестал посещать спортивный зал.

Не стал Деревянко лукавить и по поводу брака с Дарьей Мясищевой. Артист рассказал о знакомстве с будущей женой и признался — некоторое время их отношения были абсолютно свободными. Как оказалось, встрече Павла и Дарьи поспособствовала Виктория Исакова . Актриса пригласила своего коллегу к знакомым, где и была Дарья. Первое время пара просто общалась, но однажды девушка приехала в гости к актеру — простое чаепитие переросло в нечто большее, и на первом свидании влюбленные зачали ребенка. Несмотря на беременность, Дарья не стала ничего требовать от Павла.

Никогда у нас не было никаких обязанностей друг перед другом… А сейчас мы кайфуем и живем вместе как семья,

— говорит артист.

Деревянко не всегда ночует дома. Актер снимает квартиру в Москве, а на выходные приезжает к жене и детям в коттеджный поселок «Николина Гора».

Напомним, что сейчас у Павла и Дарьи двое дочерей: Варвара и Саша. Супруга актера далека от кинематографа. У девушки своя пекарня.