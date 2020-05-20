Звезды, которые шокировали фанатов изменениями

Звездам свойственно проходить огонь и воду, лишь бы получить славу и восхищение. Правда, такое получается не всегда. Бывает, что после эксперимента становится только хуже. А что вы скажете?

1. Ариана Гранде

Глядя на юные фото Арианы, можно заметить, что с носом и веками девушки что-то произошло.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Раньше она была улыбчивой круглолицей красавицей, а сейчас превратилась в утонченную девушку со взглядом олененка Бемби. Певица говорит, что не делала пластику.

2. Мэри-Кейт Олсен

Эшли и Мэри-Кейт Олсен — милые близняшки, которые когда-то были похожи как две капли воды. Однако внешность Мэри-Кейт внезапно изменилась.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Что именно произошло, так и осталось загадкой. Сейчас лицо девушки вытянулось, скулы приобрели четкость и стали заостренными. Причина в пластике? Может быть. Или в том, что девушка увлеклась дизайном, который отнимает много времени и сил.

3. Хайди Монтаг

Благодаря липосакции шеи дизайнер и телеведущая заполучила профиль балерины.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Она не скрывала от общественности тягу к пластике и считает, что ее операция стоила того.

4. Эммануэль Беар

Во внешности этой актрисы есть миловидность и строгость, скромность и шик. Она блистала пару десятилетий назад, в нее влюблялись миллионы. Но Эммануэль не была уверена в своей внешности и сделала увеличение губ.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Увы, но косметолог ошибся и вместо специального полимера ввел технический силикон. В результате губа деформировалась, а актриса стала выступать против подобных процедур.

5. Ники Минаж

Помимо зажигательных треков поклонников звезды привлекает ее бодипозитив. Она не стесняется акцентировать внимание к округлых бедрах и носит леггинсы ядовитых оттенков.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Правда, если посмотреть на ранние фото Ники, вы увидите, что она схуднула. Или это была липосакция? Кто знает. Но сама певица отрицает только лишь пластику лица, про остальное — молчок!

6. Дрю Бэрримор

В то время как американки сходили с ума по увеличению груди, Дрю ее уменьшила. И нисколько не пожалела об этом.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Актриса заявила, что после операции полюбила свое тело. Кроме того, от 3-го размера болела спина, а с 1-м стало легко и удобно.

7. Дита фон Тиз

Королева Бурлеска изменила свою талию, превратив ее из человеческой в осиную.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Дита не скрывает, что ее путь к совершенству проходил через кабинет пластического хирурга, который удалил девушке по 2 нижних ребра.

8. Деми Мур

Деми Мур откровенно заявляет, что стремилась к совершенству всегда. Именно поэтому она потратила на пластические операции целое состояние.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Еще актриса славится своей оригинальностью в выборе процедур. Например, она решилась на липомоделирование коленей — в результате ее кожа в этой области стала более плотная и натянутая.

Как вам такие перемены?