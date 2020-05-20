Самойлова потребует от Джигана половину доходов 

Оксана Самойлова при разводе с рэпером Джиганом, Денисом Устименко-Вайнштейном, потребует от него половину доходов. Об этом пишет StarHit.

В суде изданию рассказали, что адвокат Оксаны Самойловой будет добиваться, чтобы алименты Джигана на содержание детей составляли максимальные 50 процентов. В заявлении супруги рэпера отсутствует информация о разделе имущества.

Напомним, что о разводе с Джиганом Оксана Самойлова заявила в марте. Причиной этому стали измены мужа и наркозависимость. Рэпер проходил лечение в рехабе в США, а затем в элитной клинике в Подмосковье.