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Самойлова потребует от Джигана половину доходов 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Оксана Самойлова при разводе с рэпером Джиганом, Денисом Устименко-Вайнштейном, потребует от него половину доходов. Об этом пишет StarHit.
В суде изданию рассказали, что адвокат Оксаны Самойловой будет добиваться, чтобы алименты Джигана на содержание детей составляли максимальные 50 процентов. В заявлении супруги рэпера отсутствует информация о разделе имущества.
Напомним, что о разводе с Джиганом Оксана Самойлова заявила в марте. Причиной этому стали измены мужа и наркозависимость. Рэпер проходил лечение в рехабе в США, а затем в элитной клинике в Подмосковье.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Миро назвала развод Самойловой и Джигана "спектаклем".
Звёзды , Видео , Оксана Самойлова , StarHit
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