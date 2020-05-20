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Как сейчас живет «просто Мария»? 

New Magazine 2 часа назад
Как сейчас живет «просто Мария»
Фото: New Magazine
Звезда одного из самых популярных сериалов в России 57-летняя мексиканка Виктория Руффо играет в театре и наслаждается жизнью.
Мексиканский сериал «Просто Мария» о бедной девушке с непростой судьбой, которая затем добилась и богатства, и славы в постсоветском пространстве был принят на ура. А Виктория Руффо, сыгравшая главную роль, немедленно стало звездой номер 1 у наших соотечественников.
Мексиканка Виктория Руффо начала сниматься в 18 лет. Карьера в кино шла по восходящей. Во время съемок в сериале «Просто Мария» она встретила своего супруга Эухенио, который был сыном актрисы Сильвии Дербес, игравшей в теленовелле дону Мати.
Через несколько лет у пары родился сын. Однако затем последовал развод. Причем, со скандалом. Долгое время бывшие не могли наладить свои отношения. И только недавно Эухенио, который является комическим актером, пригласил свою экс-супругу поучаствовать в одном из скетчей, где она в шутку высмеяла его личные качества и их конфликт.
Второй раз Руффо вышла замуж за политика Омара Фаяда и родила двойняшек: мальчика и девочку. Со вторым мужем Став многодетной мамой актриса вынуждена была отказываться от многих ролей. На первое место она поставила именно семью. При этом ей предлагали очень высокие гонорары.
Вернулась в киноиндустрию она гораздо позже. Сейчас периодически она снимается в сериалах, но уже не в главных ролях. Теперь в ее жизни большее значение имеет театр. Она задействована в нескольких постановках.
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Звёзды , Виктория Руффо
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