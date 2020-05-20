Рудковская: «Большая грудь для меня была проблемой»

Продюсер стала героиней новой передачи Ксении Собчак

«Кому-то я нравлюсь, кому-то не нравлюсь. Хуже было бы, если бы обо мне вообще не говорили», — сказала Рудковская.

Во время беседы был задан вопрос и о будущем сына Яны и ее мужа Евгения Плющенко . В частности, Рудковскую спросили, что она будет делать в случае, если Саша подрастет и заявит, что больше не хочет заниматься фигурным катанием. Яны дала категоричный ответ.

Мой сын никогда мне не скажет, что больше не может выходить на лед и уходит из спорта. Это исключено. Мой сын далеко уже не маленький. У него есть цель, причем есть цель повторить рекорд его папы. Моего сына может остановить только здоровье.

А на вопрос Ксении Собчак о том, что она считает пошлостью, Яна ответила — перебор в чем-то, а также призналась, что ей никогда не нравилась ее пышная грудь.

Мне кажется, что главное — это перебор в чем-то. В одежде, мне кажется, излишне показывать грудь — для меня это пошлость. У меня большая грудь. Она для меня всегда была проблемой. Все мечтают о ней, а я бы хотела маленькую. Потому что какое бы платье не одень, она все время вываливается. В жизни: унитазы из чего-нибудь, огромное количество лепнины — я ненавижу это… В дизайне, и во всем,

— рассказала Яна.

В заключении Яна отметила, что она не хотели бы ничего менять в себе. «Если бы я была, как все, наверное, не было бы такого какого-то интереса. Людям интересна моя жизнь в том контексте, какой он сейчас есть. Может быть, что-то надо поменять, возможно. Но если я поменяю, возможно, это уже не будет Яна Рудковская», — сказала Рудковская.