5 раз, когда звезды «засветили» больше, чем стоило 

Дженнифер Лоуренс, 2014 год

Дженнифер Лоуренс изветна своим чувством юмора и умением посмеяться, в первую оередь, над собой. Но после публикации снимков с вечеринки, посвященной премьере "Голодных игр", актрисе явно было не до смеха.

Harper’s Bazaar

Одна неудачная поза в платье с воротом— хомутом от бренда Mugler и объективы фотографов поймали то, что должно быть скрыто от глаз папарацци. Это не единственный раз, когда обнаженные интимные части тела Дженнифер становятся достоянием общественности — как-то хакеры взломали ее Apple iCloud и слили сотни фото. Лоуренс даже подала в суд на злоумышленников.

Джанет Джексон, 2004

Поистине легендарный случай. Дело было на национальном чемпионате по американскому футболу Super Bowl в Хьюстоне.

Harper’s Bazaar

Традиционно это событие собирает миллионы зрителей. На сцене Джанет Джексон выступала в паре с Джастином Тимберлейком , который во время танца оторвал часть костюма Джексон, оголив её правую грудь с украшенным массивным пирсингом соском. Певице и организаторам шоу пришлось долго извиниться. Сама Джанет пояснила, что Тимберлейк действительно должен был оторвать часть бюстье, но обнажив лишь бюстгальтер.

Рианна, 2018 год

На лондонской премьере фильма "8 подруг Оушена" платье Рианны не выдержало напряжения в области груди.

Harper’s Bazaar

Один из рукавов переливающего золотистого туалета периодически опускался ниже критической линии декольте. Певица с улыбкой его придерживала и продолжила шествие по красной дорожке.

Кейт Миддлтон, 2011 год

Герцогини тоже не застрахованы от фиаско. Кейт Миддлтон потерпела его в 2011 году, когда они с Уильямом в рамках первого турне по Канаде прибыли с аэропорт Калгари.

Harper’s Bazaar

У трапа самолета молодую пару (они поженились в этом же году) поджидали многочисленные фотографы. По неопытности Кейт выбрала легкое платье с пышной юбкой, которую ветер с легкостью приподнял. Ничего лишнего не было видно, а лишь идеальные стройные ноги.

Сара Джессика Паркер, 2013 год

Сара Джессика Паркер всегда ответственно подходит к выбору наряда на ежегодный бал Института костюма Met Gala.

Harper’s Bazaar

Актриса всегда придерживается дресс-кода и придумывает невероятные, но порой странноватые образы. В 2013 году она блистала в платье Giles Deacon и в головном уборе Philip Treacy. Еще одной важной частью образа стали бархатные ботфорты. Паркер так хотела их продемонстрировать, что задрала юбку выше, чем стоило бы.