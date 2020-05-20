Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 раз, когда звезды «засветили» больше, чем стоило 

Harper’s Bazaar 1 час назад
5 раз, когда звезды «засветили» больше, чем стоило
Фото: Harper’s Bazaar

Дженнифер Лоуренс, 2014 год

Дженнифер Лоуренс изветна своим чувством юмора и умением посмеяться, в первую оередь, над собой. Но после публикации снимков с вечеринки, посвященной премьере "Голодных игр", актрисе явно было не до смеха.
Harper’s Bazaar
Одна неудачная поза в платье с воротом— хомутом от бренда Mugler и объективы фотографов поймали то, что должно быть скрыто от глаз папарацци. Это не единственный раз, когда обнаженные интимные части тела Дженнифер становятся достоянием общественности — как-то хакеры взломали ее Apple iCloud и слили сотни фото. Лоуренс даже подала в суд на злоумышленников.

Джанет Джексон, 2004

Поистине легендарный случай. Дело было на национальном чемпионате по американскому футболу Super Bowl в Хьюстоне.
Harper’s Bazaar
Традиционно это событие собирает миллионы зрителей. На сцене Джанет Джексон выступала в паре с Джастином Тимберлейком, который во время танца оторвал часть костюма Джексон, оголив её правую грудь с украшенным массивным пирсингом соском. Певице и организаторам шоу пришлось долго извиниться. Сама Джанет пояснила, что Тимберлейк действительно должен был оторвать часть бюстье, но обнажив лишь бюстгальтер.

Рианна, 2018 год

На лондонской премьере фильма "8 подруг Оушена" платье Рианны не выдержало напряжения в области груди.
Harper’s Bazaar
Один из рукавов переливающего золотистого туалета периодически опускался ниже критической линии декольте. Певица с улыбкой его придерживала и продолжила шествие по красной дорожке.

Кейт Миддлтон, 2011 год

Герцогини тоже не застрахованы от фиаско. Кейт Миддлтон потерпела его в 2011 году, когда они с Уильямом в рамках первого турне по Канаде прибыли с аэропорт Калгари.
Harper’s Bazaar
У трапа самолета молодую пару (они поженились в этом же году) поджидали многочисленные фотографы. По неопытности Кейт выбрала легкое платье с пышной юбкой, которую ветер с легкостью приподнял. Ничего лишнего не было видно, а лишь идеальные стройные ноги.

Сара Джессика Паркер, 2013 год

Сара Джессика Паркер всегда ответственно подходит к выбору наряда на ежегодный бал Института костюма Met Gala.
Harper’s Bazaar
Актриса всегда придерживается дресс-кода и придумывает невероятные, но порой странноватые образы. В 2013 году она блистала в платье Giles Deacon и в головном уборе Philip Treacy. Еще одной важной частью образа стали бархатные ботфорты. Паркер так хотела их продемонстрировать, что задрала юбку выше, чем стоило бы.
Видео дня. Когда квашеная капуста становится отравой
Harper’s Bazaar: последние новости
Теперь официально: 47-летний Джуд Лоу станет отцом в шестой раз Теперь официально: 47-летний Джуд Лоу станет отцом в шестой раз 5 продуктов, которые сжигают жир 5 продуктов, которые сжигают жир "Я думала, что это просто грипп": Мадонна откровенно рассказала, когда и как переболела коронавирусом "Я думала, что это просто грипп": Мадонна откровенно рассказала, когда и как переболела коронавирусом
Женский форум 3
Звёзды , Джанет Джексон , Дженнифер Лоуренс , Кейт Миддлтон , Сара Паркер , Джастин Тимберлейк , Рианна , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За что Розенбаум посадил свою поклонницу в тюрьму
За что Розенбаум посадил свою поклонницу в тюрьму
5 ежедневных привычек, которые старят лицо
5 ежедневных привычек, которые старят лицо
Модель не может сидеть после пластики ягодиц
Модель не может сидеть после пластики ягодиц
Девушка отправила парню грузовик лука, чтобы проучить
Девушка отправила парню грузовик лука, чтобы проучить
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
10:10
Что стало с детьми, которых считали самыми красивыми
Дети Красота
Российские звезды, родившие от женатых мужчин
03:26
Российские звезды, родившие от женатых мужчин
Дети Звёзды
Звезды, не стесняющиеся дефектов внешности
03:55
Звезды, не стесняющиеся дефектов внешности
Звёзды Красота
Кидающуюся котом Аниту Цой обвинили в живодерстве
01:07
Кидающуюся котом Аниту Цой обвинили в живодерстве
Звёзды
Как привести себя в форму, не отходя от телевизора
03:15
Как привести себя в форму, не отходя от телевизора
Здоровье
Как выглядят дети актеров шоу «Уральские пельмени»
04:46
Как выглядят дети актеров шоу «Уральские пельмени»
Дети Звёзды
Что есть во время карантина вегетарианцам
06:09
Что есть во время карантина вегетарианцам
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение