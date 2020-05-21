Леонтьев заметно помолодел на последнем фото

Певец Валерий Леонтьев , который в марте нынешнего года отпраздновал свой 71-й день рождения, в Instagram разместил снимок. На фотографии яркий исполнитель сидит в своем автомобиле.

«Как писал Лев Толстой в 1862 году на своем фото: «Самъ себя снялъ».

@valera_leontiev

Надо отметить, что за последнее время Леонтьев заметно похорошел. На это обратили внимание и его поклонники в комментариях. «Счастливы видеть вас в добром здравии и отличном настроении», «Мир меняется. Годы сменяют друг друга, а вы все такой же молодой и красивый», «Валерий, отлично выглядите. Карантин пошел вам на пользу».

Отметим, что Валерий Леонтьев женат на Людмиле Исакович. Она бывший руководитель ансамбля «Эхо» из Сыктывкара. Много лет назад женщина переехала в США. При этом популярный музыкант, как он сам признавался, живет на две страны. Он достаточно часто летает в Америку. Правда, сейчас из-за пандемии коронавируса он лишен такой возможности.