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«Карантин пошел на пользу»: 71-летний Валерий Леонтьев заметно помолодел на последнем фото 

Teleprogramma.pro и ещё 1 5 часов назад
Леонтьев заметно помолодел на последнем фото
Фото: Globallookpress.com
Певец Валерий Леонтьев, который в марте нынешнего года отпраздновал свой 71-й день рождения, в Instagram разместил снимок. На фотографии яркий исполнитель сидит в своем автомобиле.
«Как писал Лев Толстой в 1862 году на своем фото: «Самъ себя снялъ».
@valera_leontiev
Надо отметить, что за последнее время Леонтьев заметно похорошел. На это обратили внимание и его поклонники в комментариях. «Счастливы видеть вас в добром здравии и отличном настроении», «Мир меняется. Годы сменяют друг друга, а вы все такой же молодой и красивый», «Валерий, отлично выглядите. Карантин пошел вам на пользу».
Отметим, что Валерий Леонтьев женат на Людмиле Исакович. Она бывший руководитель ансамбля «Эхо» из Сыктывкара. Много лет назад женщина переехала в США. При этом популярный музыкант, как он сам признавался, живет на две страны. Он достаточно часто летает в Америку. Правда, сейчас из-за пандемии коронавируса он лишен такой возможности.
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Звёзды , Лев Толстой , Валерий Леонтьев
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