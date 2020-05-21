Как выглядела жена Реввы до пластики

Анжелика относится к той категории жен, которые должны соответствовать статусу своего супруга, который вхож в мир шоу-бизнеса. Говоря об Александре Ревве, он мужчина «нарцисс» и в его планы не входило нарушение холостяцкой жизни, как минимум до сорока лет. Сегодня известная пара счастлива вместе уже 16 лет.

Жена харизматичного резидента «Камеди Клаб» всегда выглядит отлично. Но многие поклонники в последнее время стали обвинять Анжелику в пластике, а также не возможно не отметить, что ее внешность за годы кардинально изменилась.

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Анжелика родилась в Краснодаре, ее папа — армянин, а мама русская. Яркую внешность заполучила благодаря армянским корням.

Женщина увлеклась модификацией своей внешности после брака с Александром и теперь перед нами очередная «инста-красавица». Первым делом, она «избавилась» от крупной формы носа, сегодня он стал более аккуратной формы.

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Наверно, как бонус ко всей пластике, девушкам идет увеличение губ. Также Анжелика распрощалась с лишними килограммами, которые она набрала после рождения детей.

Вернуть прежнюю форму ей удалось, благодаря спорту и конечно же контурной пластике. Сегодня она радует публику довольно смелыми фотографиями в откровенных нарядах.

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В настоящее время в моде естественность, поэтому супруга Реввы вернулась к красивому натуральному оттенку волос. Мы считаем, что все проделанные изменения во внешности женщины пошли ей на пользу. При всем этом ей удалось сохранить индивидуальность, несмотря на большое количество пластики и выглядит она роскошно и привлекательно.

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К слову, жена артиста не дает комментариев по поводу проведенной пластики. Она продолжает оставаться постоянной клиенткой косметологических клиник, где ей помогают отложить на время возрастные изменения. Сегодня Анжелика занимается воспитанием дочерей и руководит развитием своего бренда одежды.