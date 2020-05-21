Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда уходовой косметики Kylie Skin и порадовала подписчиков. Роликом она поделилась на своей странице в Instagram.

На размещенных кадрах 22-летняя знаменитость позирует перед фотографом в бежевом комплекте нижнего белья и массивных серьгах. Она наносит на тело солнцезащитное масло марки, которое продается на сайте Kylie Skin за 32 доллара (2280 рублей).

«Нeиздaнная реклама солнцезащитного средства @kylieskin», — подписала публикацию Дженнер, которую просмотрели больше 12 миллионов человек. Поклонники миллиардерши восхитились ее фигурой в комментариях под постом. «Вау, теперь я направляюсь в зал», «Слава богу ты решила поделиться этим сейчас», «Кайли, ты просто шикарна», «Очень горячая», — высказывались они.