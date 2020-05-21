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Самая молодая миллиардерша в мире снялась в нижнем белье для собственного бренда 

Lenta.ru 1 час назад
Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда уходовой косметики Kylie Skin и порадовала подписчиков. Роликом она поделилась на своей странице в Instagram.
На размещенных кадрах 22-летняя знаменитость позирует перед фотографом в бежевом комплекте нижнего белья и массивных серьгах. Она наносит на тело солнцезащитное масло марки, которое продается на сайте Kylie Skin за 32 доллара (2280 рублей).
«Нeиздaнная реклама солнцезащитного средства @kylieskin», — подписала публикацию Дженнер, которую просмотрели больше 12 миллионов человек. Поклонники миллиардерши восхитились ее фигурой в комментариях под постом. «Вау, теперь я направляюсь в зал», «Слава богу ты решила поделиться этим сейчас», «Кайли, ты просто шикарна», «Очень горячая», — высказывались они.
В мае участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер показала коллекцию сумок за миллионы рублей. На опубликованных фото запечатлены изделия таких люксовых брендов, как Judith Leiber, Louis Vuitton, а также Prada и Hermes Birkin. Так, например, один из клатчей Prada продается на сайте модного дома за 850 долларов (62,8 тысячи рублей), а цена сумок Hermes Birkin варьируется от 85 до 380 тысяч долларов (от 6 до 28 миллионов рублей).
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Звёзды , Louis Vuitton
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