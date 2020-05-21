Седокова порадовала поклонников смелым фото

Анна Седокова не изменяет любви к дерзким принтам, ярким оттенкам и одежде, которая подчеркивает аппетитные формы звезды с самых выгодных ракурсов. Очередным модным экспериментом 37-летняя певица порадовала поклонников в своем Instagram.

Passion.ru

Аутфит Седоковой построен вокруг смелого леопардового принта: многодетная мама позирует в ультраоблегающем «пятнистом» комбинезоне. «Хищные» мотивы образа дополнили акцентные украшения — массивные кольца, крупные серьги и остромодное колье в виде цепи. Финальный штрих — яркий макияж со smokey eyes в оттенках «мокрого асфальта» и нюдовой помадой.

Поклонники оценили эффектный аутфит Анны Седоковой и не жалели комплиментов.