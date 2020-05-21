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Анна Седокова порадовала поклонников смелым фото в леопардовом комбинезоне 

Passion.ru 3 часа назад
Седокова порадовала поклонников смелым фото
Фото: @annasedokova
Анна Седокова не изменяет любви к дерзким принтам, ярким оттенкам и одежде, которая подчеркивает аппетитные формы звезды с самых выгодных ракурсов. Очередным модным экспериментом 37-летняя певица порадовала поклонников в своем Instagram.
Passion.ru
Аутфит Седоковой построен вокруг смелого леопардового принта: многодетная мама позирует в ультраоблегающем «пятнистом» комбинезоне. «Хищные» мотивы образа дополнили акцентные украшения — массивные кольца, крупные серьги и остромодное колье в виде цепи. Финальный штрих — яркий макияж со smokey eyes в оттенках «мокрого асфальта» и нюдовой помадой.
Поклонники оценили эффектный аутфит Анны Седоковой и не жалели комплиментов.
«Какая красивая Анютка!», «Пантера!», «Смелая и классная», «Вы — само совершенство!», «Вы очаровательны», «Красотка! Леопард к лицу» — пишут в комментариях.
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Звёзды , Анна Седокова , passion.ru
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