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Юрий Грымов объяснил, почему уехал из США в Россию 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Грымов объяснил, почему уехал из США в Россию
Фото: Teleprogramma.pro
Режиссер Юрий Грымов, автор огромного количества рекламных роликов и клипов на телевидении, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему в свое время не остался работать в Америке, а вернулся в Россию.
«Я закончил институт истории культуры, потом режиссеру. И уехал в Лас-Вегас. Это было в 1992 году. Ставил в Америке шоу. Собирался оставаться в этой стране. Но в России пришли времена, когда надо было кому-то снимать рекламу. Я думал, что Америка — это вечный праздник, но понял, что это не моя страна».
Юрий Грымов Как отметил режиссер, в России как раз начало развиваться новое телевидение.
«Я захотел строить и открывать телеканалы. И я уехал из США. В России плотно на протяжении восьми лет занимался рекламой. Я снял более шестисот роликов и видеоклипов за эти годы. Это, скажу я вам, очень много», — заметил он.
«Ко мне однажды подошел богатый человек. Он дал свою визитку и сказал: «Можно сделать так, чтобы через месяц меня знала вся страна?» При этом он дал мне мешок денег. И я сделал, что вскоре о нем узнали все. Его и сейчас все знают, но имя говорить не буду», — сказал режиссер.
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