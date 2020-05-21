Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что он уже больше года ничего не слышал о певце Борисе Моисееве , который около десяти лет назад перенес инсульт. Последний раз он видел его на концерте певца Димаша в марте 2019 года. Тогда Моисеев ходил с трудом. Было заметно, что он перенес инсульт.

«Скорее всего, его карьера окончена. Он сделал свое дело, а сейчас его время ушло».

Сергей Соседов Как считает Соседов, таких самородков, как Моисеев, сейчас на российской эстраде просто нет. Музыкант в свое время был очень яркой личностью. Как отметил Соседов, к инсульту у Моисеева привел крайне напряженный график. Он практически не уходил со сцены на протяжении двадцати лет. По его словам, исполнитель обладал уникальной работоспособностью. Всегда хотел быть на виду у зрителей и поклонников.

По словам Соседова, никто не думал, что болезнь так сломит Моисеева. В то же время он сказал, что на месте певца может оказаться любой. Необходимо бережнее относиться к своему здоровью, сообщает «Собеседник».