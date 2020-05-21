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«Скорее всего, его карьера окончена»: знакомый Моисеева рассказал о состоянии артиста 

Стелла Шмель 26 минут назад
«Скорее всего, его карьера окончена»
Фото: globallookpress.com
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что уже больше года ничего не слышал о популярном некогда певце Борисе Моисееве, а крайний раз видел его на концерте Димаша в Кремле. Об этом он рассказал в интервью изданию "Собеседник":
"С ним был то ли его директор, то ли кто-то еще, но я помню, что этот человек поддерживал Бориса за руку, так как тот ходил с трудом. Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться".
Напомним, Моисеев перенес инсульт порядка 10 лет назад, но так и не смог полностью оправиться. У артиста не двигается верхняя губа и левая рука.
Связаться с Моисеевым сейчас — задача не из простых. Свою личную жизнь артист на публику не выносит, а его директор Сергей Горох пресекает любые попытки журналистов выйти на связь со звездой.
Соседов не думает, что певец когда-либо сможет вернуться на сцену:
"Скорее всего, его карьера окончена. Он сделал свое дело, а сейчас его время ушло. Артист, как спортсмен, не может вечно быть в форме, в фаворе. Все уходят так или иначе. Но в то же время могу сказать, что таких артистов, как Боря, на эстраде сейчас нет".
Ранее "Рамблер" писал, что 71-летний Валерий Леонтьев заметно помолодел на новых фото.
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Звёзды , Борис Моисеев , Сергей Соседов , Валерий Леонтьев , ИД "Собеседник"
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