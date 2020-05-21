«Скорее всего, его карьера окончена»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что уже больше года ничего не слышал о популярном некогда певце Борисе Моисееве , а крайний раз видел его на концерте Димаша в Кремле. Об этом он рассказал в интервью изданию "Собеседник":

"С ним был то ли его директор, то ли кто-то еще, но я помню, что этот человек поддерживал Бориса за руку, так как тот ходил с трудом. Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться".

Напомним, Моисеев перенес инсульт порядка 10 лет назад, но так и не смог полностью оправиться. У артиста не двигается верхняя губа и левая рука.

Связаться с Моисеевым сейчас — задача не из простых. Свою личную жизнь артист на публику не выносит, а его директор Сергей Горох пресекает любые попытки журналистов выйти на связь со звездой.

Соседов не думает, что певец когда-либо сможет вернуться на сцену: