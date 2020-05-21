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Новая откровенная поза стала трендом у знаменитостей на карантине 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Знаменитости массово начали фотографироваться во время самоизоляции, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд. На размещенные в соцсетях снимки обратили внимание журналисты The Sun.
Поделиться откровенными кадрами решили популярные телезвезды, в том числе Ким Кардашьян-Уэст и Лаура Андерсон (Laura Anderson), модели Элли Браун (Ellie Brown) и Викки Паттисон (Vicky Pattison), а также блогерши Холли Хаган (Holly Hagan) и Софи Касаи (Sophie Kasaei).
@lauraanderson1x
Например, британская манекенщица Элли Браун (Ellie Brown) сфотографировалась в зеркало в голубом бикини с принтом в стиле тай-дай. Ким Кардашьян-Уэст в свою очередь продемонстрировала в такой откровенной позе нижнее белье собственного бренда Skims.
@kimkardashian
В то же время участница реалити-шоу Love Island Лаура Андерсон (Laura Anderson) поделилась кадром из гардеробной, на котором она стоит на коленях в разноцветном купальнике и рубашке. Кроме того, похожее фото опубликовала модель Молли-Мэй Гаага (Molly-Mae Hague). Она попозировала в коричневых штанах с монограммой бренда Gucci и кроп-топе в тон.
@mollymaehague
Ранее 21 мая неестественные позы моделей в рекламе популярного масс-маркета Zara озадачили покупателей. Так, на одном из изображений манекенщицу сфотографировали на кухонной плите в черном платье с принтом в виде лайма и зеленых босоножках. Другая попозировала сидя на верхних книжных полках в оранжевом костюме., «Сайт Zara — самая смешная вещь в мире», — высказался один из пользователей.
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