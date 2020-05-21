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«На четвертом фото я топлес» 

Teleprogramma.pro и ещё 2 2 часа назад
«На четвертом фото я топлес»
Фото: Teleprogramma.pro
Анна Семенович недавно отметила 40-летие. Девушка, выступавшая в группе «Блестящие», построила успешную сольную карьеру. Ее полюбили не только за вокальные данные, веселый нрав, но и нестандартную фигуру. С самого начала карьеры многие подозревали, что пышный бюст артистки подарила ей не природа, а хирурги. Сама девушка устала отвечать на постоянные упреки. Не так давно она призналась, что страдает из-за гигантомании (патология, когда грудь растет всю жизнь — Прим. ред.).
Недавно Анна опубликовала архивные фото, на которых запечатлена в юности. На кадрах у нее компактная грудь. Это спровоцировало волну новостей о главном достоинстве певицы в СМИ. Девушку позабавили заголовки о нулевом размере груди. Она решила наглядно показать, как ее фигуру менялась с возрастом. Для этого она опубликовала ряд снимков. На одном она запечатлена в 10 лет, потом в подростковом возрасте и уже будучи взрослой.
Также Семенович добавила кадр, на котором позирует ее мама в купальнике. Она решила наглядно показать, кто ей подарил красивую фигуру.
«На втором фото я с семьей отдыхаю на море, мне лет 13 и тут заметен прогресс, мне уже нужен бюстгальтер 2-ого размера. На третьем фото, по моей гордой осанки видно как я горжусь своими достижениями и не только в спорте. На четвертом фото я топлес (по вашим многочисленным просьбам). Ну, а пятое фото говорит само за себя. Истина проста — от осины, не родятся апельсины!» — написала звезда.
@ann_semenovich
@ann_semenovich
@ann_semenovich
@ann_semenovich
@ann_semenovich
Поклонники отметили, что Анна настоящая красавица и ей никому ничего доказывать не надо. К слову, она проводить самоизоляцию на даче у родителей. Там девушка добралась до бассейна. Певица запечатлела себя в купальнике с откровенным декольте, похваставшись своим пышным бюстом, который едва влез в одежду.
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