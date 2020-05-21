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Глюкоза продемонстрировала грудь без бюстгальтера 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Глюкоза продемонстрировала грудь без бюстгальтера
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Ионова, также известная как Глюкоза, состоит в браке с бизнесменом и воспитывает двоих детей. Звезда 2000-х с годами только похорошела. Она отрастила волосы и каждый день работает над своей фигурой. Певица увлекается йогой и другими практиками, а также следит за питанием. Девушка отказалась от продуктов с содержанием лактозы, так как у ее дочери аллергия на них, в итоге вся семья решила придерживаться особого питания.
Глюкоза заставила даже Ксению Собчак завидовать ее фигуре. Девушки вместе отдыхали на Мальдивах зимой. Однако карантин отразился на жизни многих знаменитостей. Лера Кудрявцева, Ольга Бузова и другие звезды признавались, что поправились, сидя дома. А вот исполнительница хита «Невеста» накануне опубликовала свое новом фото, на котором продемонстрировала идеальную фигуру. Наталь позировала в белоснежном топе и велосипедках. Она предстала без бюстгальтера, похваставшись красивой грудью.
@glukozamusic
33-летняя артистка сразила на повал своих фанатов. Ее буквально завалили комплиментами. «Ангел наш!», «Вы очаровательная женщина», «Богиня», «Наталья, классно выглядишь», «Худышка сексуальная», «Какая красота из окна! И вы красотка », — прокомментировали пост подписчики.
Напомним, что Глюкоза часто сталкивается критикой хейтеров. Одним не нравятся ее откровенные наряды, другие критикуют ее образ жизни. Сама певица относится к злопыхателям снисходительно. Для девушки главное, что ее во всем поддерживает муж.
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Звёзды , Наталья Ионова , Ксения Собчак , Лера Кудрявцева , Ольга Бузова
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