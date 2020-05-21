Избранницу Нагиева из «Кухни» сравнили с султаншей 

33-летняя актриса Мария Горбань , переболев коронавирусом, вернулась к съемочному процессу.

Неизвестно, продолжаются съемки или завершены, и Горбань участвовала в производстве промоматериалов, но очевидно, что в кадре выглядеть она будет просто великолепно.

@gorban_masha

На появившихся на ее странице фото Горбань, сыгравшая в сериале "Кухня" избранницу персонажа Дмитрия Нагиева , представет в совершенно новом образе: с пышной гривой кудрей, в королевском платье и с драгоценной фероньеркой на голове.

Ну приветики 😅 #Чума!

— анонсировала Мария Горбань новый проект, в котором снимается вместе с Надеждой Сысоевой — коллега приехала на съемочную площадку в аналогичном наряде.