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Избранницу Нагиева из «Кухни» сравнили с султаншей 

WMJ.ru 2 часа назад
Избранницу Нагиева из «Кухни» сравнили с султаншей
Фото: @gorban_masha
33-летняя актриса Мария Горбань, переболев коронавирусом, вернулась к съемочному процессу.
Неизвестно, продолжаются съемки или завершены, и Горбань участвовала в производстве промоматериалов, но очевидно, что в кадре выглядеть она будет просто великолепно.
@gorban_masha
На появившихся на ее странице фото Горбань, сыгравшая в сериале "Кухня" избранницу персонажа Дмитрия Нагиева, представет в совершенно новом образе: с пышной гривой кудрей, в королевском платье и с драгоценной фероньеркой на голове.
Ну приветики 😅 #Чума!
— анонсировала Мария Горбань новый проект, в котором снимается вместе с Надеждой Сысоевой — коллега приехала на съемочную площадку в аналогичном наряде.
Горбань немедленно сравнили со звездой турецкого исторического сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли. «Турецкая султанша», «Выглядите как Хюррем Султан», «Прекрасная жена Шахзаде», «На Хюррем Султан похожа, но блондинка», — пишут ей. А как тебе новый эффектный образ Марии?
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Звёзды , Дмитрий Нагиев , Надежда Сысоева , Мария Горбань , Мерьем Узерли
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