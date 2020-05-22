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«Как получали пенсию, так и получают, а мы ни копейки не имеем»: Тарзан пожаловался на нехватку средств 

Мира Маркина 1 час назад
«Мы, артисты, ни копейки не имеем»
Фото: @tarzan___official
Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, больше известный под псевдонимом Тарзан, пожаловался на сокращение дохода в период пандемии.
В беседе с порталом teleprogramma.ru Тарзан сообщил, что его единственный бизнес — собственный фитнес-центр — пришлось закрыть из-за сложной эпидемиологической ситуации. Пока Глушко арендовал помещение в центре Москвы, какое-то время клиенты могли посещать его, но позже Тарзану пришлось расторгнуть договор с собственниками недвижимости, и спортзал переехал к нему на дачу.
По словам Глушко, коронавирус нанес серьезный удар по их с Королевой семейному бюджету. Тарзан недоумевает: почему государство помогает пенсионерам и врачам, но игнорирует нужды деятелей культуры?
«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей. Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!»,
— подчеркнул Глушко.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Тарзан утер нос ненавистникам.
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Звёзды , Наташа Королева , Сергей Глушко
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