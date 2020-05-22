В беседе с порталом teleprogramma.ru Тарзан сообщил, что его единственный бизнес — собственный фитнес-центр — пришлось закрыть из-за сложной эпидемиологической ситуации. Пока Глушко арендовал помещение в центре Москвы, какое-то время клиенты могли посещать его, но позже Тарзану пришлось расторгнуть договор с собственниками недвижимости, и спортзал переехал к нему на дачу.

По словам Глушко, коронавирус нанес серьезный удар по их с Королевой семейному бюджету. Тарзан недоумевает: почему государство помогает пенсионерам и врачам, но игнорирует нужды деятелей культуры?

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей. Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!»,

— подчеркнул Глушко.