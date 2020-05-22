Стало известно о тайном романе Шаляпина и Светличной

Друг Прохора Шаляпина рассказал о тайном романе певца со звездой картины "Бриллиантовая рука" Светланой Светличной.
По словам фотографа Виктора Панкратьева, у артистов были романтические отношения около десяти лет назад:
«Прохору было чуть за 20, Светличной — 70. Почти полувековая разница в возрасте не помешала их отношениям. Было видно, как Светлана расположена к Прохору. Рядом с ним она не была похожа на пожилую даму».
Панкратьев подчеркнул, что рядом с Прохором Светличная моментально преобразилась: стала надевать мини, делала красивый макияж. При этом фотограф не знает, почему влюбленные расстались.
Не так давно Светличная отметила 80-летие. У актрисы двое детей от актера Владимира Ивашова. Шаляпин, в свою очередь, уже был женат на женщине старше него: с 2013 по 2015 год музыкант состоял в браке с Ларисой Копенкиной. Их разница в возрасте составляет 28 лет.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Светличная надеется восстановить общение с сыном.