Стало известно о тайном романе Шаляпина и Светличной

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Друг Прохора Шаляпина рассказал о тайном романе певца со звездой картины "Бриллиантовая рука" Светланой Светличной.

По словам фотографа Виктора Панкратьева, у артистов были романтические отношения около десяти лет назад:

«Прохору было чуть за 20, Светличной — 70. Почти полувековая разница в возрасте не помешала их отношениям. Было видно, как Светлана расположена к Прохору. Рядом с ним она не была похожа на пожилую даму».

Панкратьев подчеркнул, что рядом с Прохором Светличная моментально преобразилась: стала надевать мини, делала красивый макияж. При этом фотограф не знает, почему влюбленные расстались.