Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликовано новое домашнее фото Эмили Ратаковски в бикини на самоизоляции 

Lenta.ru 2 часа назад
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски опубликовала новое откровенное фото, на котором запечатлена с питомцем. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте в четверг, 21 мая.
На домашнем снимке 28-летняя супермодель лежит в постели и фотографирует себя в зеркало на камеру смартфона. Она одета в черно-белый купальник собственного бренда Inamorata Woman. Рядом с Ратаковски на кровати сидит ее пес Коломбо.
Поклонники обрадовались новой публикации в аккаунте знаменитости и похвалили ее внешний вид в комментариях. «Очень красивая! Самоизоляция пошла тебе на пользу», «Ты мой кумир. Надеюсь, ты не скучаешь в эти непростые дни», «Эмили — само совершенство», «Обожаю твоего пса, выкладывай ваши совместные фото чаще», — писали они под постом, который через полчаса после публикации набрал 600 тысяч лайков.
Ранее в мае Ратаковски снялась в рекламной кампании собственного бренда нижнего белья в откровенном наряде. На размещенных кадрах модель запечатлена с мужем, продюсером и бизнесменом Себастьяном Беар-Макклардом. Пара попозировала в костюмах с одинаковым принтом, при этом Ратаковски сфотографировали в расстегнутой рубашке на голое тело.
Последние новости
Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве Описана новая экономическая реальность в эпоху пандемии Описана новая экономическая реальность в эпоху пандемии Седьмой день подряд в России выявили менее 10 тысяч случаев заражения COVID-19 Седьмой день подряд в России выявили менее 10 тысяч случаев заражения COVID-19
Женский форум 3
Звёзды , Видео , Эмили Ратаковски
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Почему без намордника, Ксюша?»
«Почему без намордника, Ксюша?»
Жена Эмина вышла на связь после новостей о разводе
Жена Эмина вышла на связь после новостей о разводе
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Видео
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
03:06
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
Звёзды
Что происходит с телом, если вы спите со смартфоном
10:10
Что происходит с телом, если вы спите со смартфоном
Здоровье
Диктор Светлана Моргунова лишилась единственного сына
03:10
Диктор Светлана Моргунова лишилась единственного сына
Звёзды Дети
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Клипы российских звезд, взбесившие публику
10:37
Клипы российских звезд, взбесившие публику
Звёзды
Составлено меню для профилактики болезней легких
03:10
Составлено меню для профилактики болезней легких
Еда Здоровье
Как правильно пользоваться пузырчатой пленкой
03:18
Как правильно пользоваться пузырчатой пленкой
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение