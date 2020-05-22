Брухунова едко прошлась по Степаненко

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала Елену Степаненко "диковинной" женой юмориста.
На днях одна из подписчиц девушки оставила едкий комментарий в адрес Брухуновой, заявив, что она разрушила счастье Петросяна и Степаненко:
"Не уважаю подобных женщин. Получается жена с ним десятки лет… и в горе, и в радости, и имущество все нажив… а тут жена стала стареть, и вот оно счастье. Не сказала бы слово, увидев в профиле счастливое фото с мужем, всякое случается. Вам все вернется".
Эти слова задели Брухунову, и она решила напомнить, что Степаненко была не первой женой артиста:
«А как же три предыдущие жены? До той диковинной четвертой, о которой говорите вы. Там ведь годы совместной жизни были, и даже ребенок».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Брухунова жестко прошлась по Ивлеевой.