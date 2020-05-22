Брухунова едко прошлась по Степаненко

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На днях одна из подписчиц девушки оставила едкий комментарий в адрес Брухуновой, заявив, что она разрушила счастье Петросяна и Степаненко:

"Не уважаю подобных женщин. Получается жена с ним десятки лет… и в горе, и в радости, и имущество все нажив… а тут жена стала стареть, и вот оно счастье. Не сказала бы слово, увидев в профиле счастливое фото с мужем, всякое случается. Вам все вернется".

Эти слова задели Брухунову, и она решила напомнить, что Степаненко была не первой женой артиста: