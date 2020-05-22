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Иван Ургант пристыдил Ксению Собчак, гуляющую "без всего".

Телеведущая опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлела встречу с шоуменом в Останкино. Ургант сделал коллеге замечание, обратив внимание на то, что Собчак не соблюдает меры предосторожности в период пандемии COVID-19:

«Ты бы себя сняла, чтобы люди посмотрели как ты без всего».

Собчак попыталась оправдаться, заявив, что уже сдала тест на коронавирус, на что Ургант ей ответил:

"Ты просто сдала, мать!".

Подписчики журналистки также не одобрили поведение Собчак и порекомендовали ей носить маску:

«Почему без намордника, Ксюша?»,

«Ну общественное же место! Ксения Анатольевна!»,