Иван Ургант пристыдил Ксению Собчак, гуляющую "без всего".
Телеведущая опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлела встречу с шоуменом в Останкино. Ургант сделал коллеге замечание, обратив внимание на то, что Собчак не соблюдает меры предосторожности в период пандемии COVID-19:
«Ты бы себя сняла, чтобы люди посмотрели как ты без всего».
Собчак попыталась оправдаться, заявив, что уже сдала тест на коронавирус, на что Ургант ей ответил:
"Ты просто сдала, мать!".
Подписчики журналистки также не одобрили поведение Собчак и порекомендовали ей носить маску:
«Почему без намордника, Ксюша?»,
«Ну общественное же место! Ксения Анатольевна!»,
«Самоизоляция для бедных. Для богатых шляться без маски в порядке вещей».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Собчак и Бородина сцепились в соцсетях.