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Американская супермодель Белла Хадид , которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала откровенные фото в бикини. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На опубликованных фото 23-летняя модель фотографирует себя снизу в изумрудном купальнике, верх которого оголяет часть ее груди.

@bellahadid

@bellahadid

@bellahadid

Публикация набрала более полутора миллиона "лайков". Подписчиков настолько восхитила фигура Беллы, что некоторые даже признались ей в любви:

«Белла, ты ангел, люблю тебя»,

«Идеальное тело»,

«Вау, прекрасна!»,