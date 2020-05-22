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Супермодель опубликовала пикантные фото в бикини и взбудоражила подписчиков 

Рамблер 30 минут назад
Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала откровенные фото в бикини. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.
На опубликованных фото 23-летняя модель фотографирует себя снизу в изумрудном купальнике, верх которого оголяет часть ее груди.
@bellahadid
@bellahadid
@bellahadid
Публикация набрала более полутора миллиона "лайков". Подписчиков настолько восхитила фигура Беллы, что некоторые даже признались ей в любви:
«Белла, ты ангел, люблю тебя»,
«Идеальное тело»,
«Вау, прекрасна!»,
«Господи, какая же ты шикарная».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что супермодель разделась на карантине и запустила новый флешмоб.
Звёзды , Видео , Белла Хадид
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