Глюк’oZа позировала для соцсетей без белья 

Свежее фото певицы обсуждают в Сети

Популярная российская исполнительница Наталья Ионова , более известная как Глюк’oZа, порадовала своих поклонников свежим снимком на личной странице «Инстаграма».

@glukozamusic

На нем артистка позировала в спортивных лосинах и белой облегающей блузке — без нижнего белья.

«Никогда не думала, что главной головоломкой в моей жизни буду я сама Зато не скучаю» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала певица публикацию.

В комментариях многочисленные поклонники и некоторые коллеги выразили восхищение идеальной фигурой знаменитости, которую ей, в отличие от некоторых, удалось сохранить в условиях самоизоляции. Юзеры также отметили живописный вид из окна коттеджа звезды — там можно увидеть зеленые луга и лес, рядом с которыми и расположен дом артистки.

Ранее поп-дива делилась с фолловерами своими бьюти-лайфхаками.

«Когда нет времени на утреннюю тренировку — это контрастный душ! Он очень хорош для кровообращения и для меня всегда эффективнее, чем просто умыться», — отмечала Наталья в своем микроблоге.