Глюк’oZа позировала для соцсетей без белья 

Свежее фото певицы обсуждают в Сети
Популярная российская исполнительница Наталья Ионова, более известная как Глюк’oZа, порадовала своих поклонников свежим снимком на личной странице «Инстаграма».
@glukozamusic
На нем артистка позировала в спортивных лосинах и белой облегающей блузке — без нижнего белья.
«Никогда не думала, что главной головоломкой в моей жизни буду я сама Зато не скучаю» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала певица публикацию.
В комментариях многочисленные поклонники и некоторые коллеги выразили восхищение идеальной фигурой знаменитости, которую ей, в отличие от некоторых, удалось сохранить в условиях самоизоляции. Юзеры также отметили живописный вид из окна коттеджа звезды — там можно увидеть зеленые луга и лес, рядом с которыми и расположен дом артистки.
Ранее поп-дива делилась с фолловерами своими бьюти-лайфхаками.
«Когда нет времени на утреннюю тренировку — это контрастный душ! Он очень хорош для кровообращения и для меня всегда эффективнее, чем просто умыться», — отмечала Наталья в своем микроблоге.
«Если этого недостаточно, чтобы справиться с отечностью, то заморозьте с вечера в формочках для льда заваренный ромашковый чай. Замороженным кубиком утром можно сделать легкий массаж лица, но делайте это очень осторожно: ощущения от массажа должны быть только приятными! Завершить утренний ритуал можно увлажняющим кремом», — советует Ионова.