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«Поверьте мне, оно того стоит»: Боня показала, как готовит ягодицы к лету 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Телезвезда Виктория Боня запустила в социальной сети фитнес-марафон. Упражнения для стройной фигуры ведущая придумывает не сама, а показывает вместе с топовым персональным тренером из Монако по имени Николя.
В свежем ролике, опубликованном в Instagram, бывшая участница «Дом-2» показала упражнение для ягодиц, которое можно делать дома.
Для него нужно встать на четвереньки, поднять вверх и выпрямить одну ногу, затем делать ею махи наискосок. При этом нужно двигать телом вперед и назад в такт движениям ногой. Боня уверяет, что выполнение такого упражнения по 10 минут в день уже через одну-две недели приведет и видимому результату.
«Всего десять минут в день. Поверьте мне, оно того стоит», — говорит Виктория на видео.
Ведущая уверена, что лето у женщин все-таки будет, и еще не поздно привести свое тело в стройную форму.
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Звёзды , Видео , Виктория Боня
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