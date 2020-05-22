Телезвезда Виктория Боня запустила в социальной сети фитнес-марафон. Упражнения для стройной фигуры ведущая придумывает не сама, а показывает вместе с топовым персональным тренером из Монако по имени Николя.

В свежем ролике, опубликованном в Instagram, бывшая участница «Дом-2» показала упражнение для ягодиц, которое можно делать дома.

Для него нужно встать на четвереньки, поднять вверх и выпрямить одну ногу, затем делать ею махи наискосок. При этом нужно двигать телом вперед и назад в такт движениям ногой. Боня уверяет, что выполнение такого упражнения по 10 минут в день уже через одну-две недели приведет и видимому результату.

«Всего десять минут в день. Поверьте мне, оно того стоит», — говорит Виктория на видео.

Ведущая уверена, что лето у женщин все-таки будет, и еще не поздно привести свое тело в стройную форму.