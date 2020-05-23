Успенскую и Бабкину назвали «куклами из секс-шопа»

Недавно 70-летняя Надежда Бабкина победила коронавирус. Звезда сцены долгое время проходила лечение в клинике, причем, новости оттуда очень настораживали поклонников певицы. Но благополучный исход многих заставил облегченно выдохнуть. И Бабкина снова готова радовать фанатов своими песнями.

Она стала героиней нового выпуска программы Максима Галкина «Сегодня вечером». В качестве гостей на ней присутствовали многие селебрити, в том числе и Любовь Успенская . Она в своем Instagram королева русского шансона поделилась совместным снимком с Бабкиной.

@uspenskayalubov_official

«Я безумно ее уважаю и люблю! За тонкую душу, за умение поддержать в сложных ситуациях, и словом, и делом. За то, что она действительно неповторимая! Как артист, как человек!» — написала под снимком Успенская.

Но в комментариях разразилась настоящая буря. Многие стали нелестно отзываться о звездах, стали утверждать, что Бабкина прикрылась коронавирусом, чтобы сделать очередную пластику, и прошлись по внешности певиц:

«Два надутых и обезображенных до безобразия лица. Как куклы из сексшопа», «Так не бывает, не болела она все это враньё и пиар», «Зачем Бабкина скрывала очередную пластику и врала, что болела коронавирусом?», «Ну ну! Как не стыдно под корону прикрываться и делать себе пластику!», «Видно не болела сделала подтяжку и липосакцию», «НАПРОЧЬ ЛЖИВЫЕ, АЛЧНЫЕ, ПОЛНОСТЬЮ ИСКУССТВЕННЫЕ, СТАРЫЕ РЕЗИНОВО-ПЛАСТИКОВЫЕ КУКЛЫ!» — можно прочитать среди отзывов.

Кстати, Успенской уже не первый раз достается от подписчиков. Некоторые хейтеры обвиняли ее в том, что певица переборщила с увеличением губ.