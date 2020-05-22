Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Харламов публично сознался в сожжении дома своей подруги 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
Харламов сжег дом своей подруги
Фото: Teleprogramma.pro
Резидент Comedy Club Гарик Харламов публично сознался в сожжении дома своей подруги. Много лет юморист и супруг Кристины Асмус не решался поделиться этой эпичной историей, лишь недавно он набрался храбрости и признал вину за случившееся.
В эфире Youtube-шоу «Бар в большом городе» Гарик поведал, что в тот злосчастный вечер наведался с двоюродным братом к девушке-костюмеру, которая помогала ребятам одеваться перед выходом на сцену в КВН, на дачу. Родители дамы поселили ребят в гостевой домик, который только начали строить. Когда наступила ночь, Гарику и его родственнику стало холодно. Ребята решили согреться с помощью подручных средств. Попытка стала для Гарика и брата роковой.
«Это все, значит, начинает полыхать, мы тушим, ничего не выходит. Помню, как сейчас — мы бежали в сторону луны, а сзади раздается хлопок, и дом для гостей просто горит», — со смехом рассказывает Гарик.
Харламов поспешил обратиться к своей подруге на глазах общественности и попросить у нее прощения за содеянное.
«Гуля, прости нас, пожалуйста, это сделали мы. Я не знаю, выяснили ли они, кто это сделал, с тех пор мы больше не виделись», — подытожил он.
Видео дня. Российские звезды, родившие от женатых мужчин
Teleprogramma.pro: последние новости
«Его карьера окончена»: Сергей Соседов вынес вердикт сраженному инсультом Борису Моисееву «Его карьера окончена»: Сергей Соседов вынес вердикт сраженному инсультом Борису Моисееву «Поверьте мне, оно того стоит»: Боня показала, как готовит ягодицы к лету «Поверьте мне, оно того стоит»: Боня показала, как готовит ягодицы к лету «Сенатор в разводе»: мужчина Порошиной признал ее ребенка «Сенатор в разводе»: мужчина Порошиной признал ее ребенка
Женский форум
Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адриана Лима соблазнила поклонников
Адриана Лима соблазнила поклонников
Личный опыт: «Ушла от хорошего мужа и ненавижу себя за…
Личный опыт: «Ушла от хорошего мужа и ненавижу себя за…
Что стало с женой Харви Вайнштейна после развода
Что стало с женой Харви Вайнштейна после развода
Какой сыр поможет похудеть
Какой сыр поможет похудеть
Видео
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Названы неочевидные причины мешков под глазами
06:05
Названы неочевидные причины мешков под глазами
Красота Здоровье
Как правильно дезинфицировать квартиру
06:04
Как правильно дезинфицировать квартиру
Дом и сад Здоровье
Сколько мяса в современных сосисках
20:08
Сколько мяса в современных сосисках
Еда Здоровье
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
03:06
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
Звёзды
Что происходит с телом, если вы спите со смартфоном
10:10
Что происходит с телом, если вы спите со смартфоном
Здоровье
Диктор Светлана Моргунова лишилась единственного сына
03:10
Диктор Светлана Моргунова лишилась единственного сына
Звёзды Дети
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение