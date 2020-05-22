Харламов признался, что сжег дом своей подруги 

Комик Гарик Харламов публично признался, что сжег дом своей подруги. Об этом он рассказал в эфире Youtube-шоу «Бар в большом городе».
Звезда рассказал, что много лет назад он приехал к подруге-костюмеру вместе со своим двоюродным братом на дачу. Тогда их поселили в недостроенных гостевой домик. Ночью братьям стало холодно, и они пытались согреться тем, что было под рукой, но дом загорелся.
"Это все, значит, начинает полыхать, мы тушим, ничего не выходит. Помню, как сейчас — мы бежали в сторону луны, а сзади раздается хлопок, и дом для гостей просто горит", — рассказал комик.
После того, как Харламов поведал историю, он обратился к своей подруге и попросил у нее прощения.
"Гуля, прости нас, пожалуйста, это сделали мы. Я не знаю, выяснили ли они, кто это сделал, с тех пор мы больше не виделись", — добавил он.
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