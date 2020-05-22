Светличная опровергла утверждение о том, что десять лет назад она состояла в отношениях с Шаляпиным. Об этом ранее рассказал фотограф и друг певца Виктор Панкратьев.

Актриса довольно резко высказалась в отношении Шаляпина и заявила, что у них никогда не было романа.

"Да никогда в жизни у нас не было романа. Он вообще сумасшедший, больной. Вот смотрю я телевизор. Прохор Шаляпин вдруг начинает говорить о погоде, потом о женщинах. Он рассказывает всем о романе со Светличной, но это неправда", — заявила Светличная.

Актриса также добавила, что, если бы Шаляпин был рядом, она бы дала ему по лицу за сплетни и назвала его "больным".