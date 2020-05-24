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Разбитый инсультом Борис Моисеев впервые за долгое время появится на публике 

Экспресс газета и ещё 2 4 часа назад
Разбитый инсультом Моисеев появится на публике
Фото: Экспресс газета
66-летний российский певец Борис Моисеев, несколько лет назад перенесший инсульт, готовится впервые за очень долгое время появиться на публике. Как рассказал его директор Сергей Горох, исполнитель суперхита «Голубая луна» планирует поездку в Юрмалу, где состоится фестиваль Лаймы Вайкуле. Там Борис Михайлович станет почетным гостем.
«Он живет жизнью обычного человека, артиста-пенсионера. Наблюдается у врача, принимает таблетки. Сейчас занялся зубами, очередное «техобслуживание» у стоматолога. И также, как и все мы, с нетерпением ждёт, когда закончится пандемия, чтобы летом совершить свою традиционную поездку в Юрмалу. Насколько известно на сегодняшний день, фестиваль все-таки состоится. А Моисеев будет почетным гостем», — сообщил Горох.
Мужчина отметил, что сейчас Моисеев чувствует себя нормально, уже летом он должен приступить к написанию второй книги. По утверждению Гороха, журналисты не могут дозвониться Борису Михайловичу, поскольку тот не берет телефон при звонке с незнакомых номеров. Между тем, его сильно обижают и расстраивают распространяемые в Интернете слухи о том, что он, якобы, находится в тяжелой ситуации.
«Он старается никого ни о чем не просить. Поэтому он очень расстраивается, когда просыпается утром, заходит в Интернет и видит новости, что Моисеев бедствует. Он старается с иронией относиться к этому, но ему очень обидно», — подчеркнул Сергей Горох, которого цитирует «Комсомольская правда».
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Звёзды , Борис Моисеев , Лайма Вайкуле , Комсомольская правда
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