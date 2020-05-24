Разбитый инсультом Моисеев появится на публике

66-летний российский певец Борис Моисеев , несколько лет назад перенесший инсульт, готовится впервые за очень долгое время появиться на публике. Как рассказал его директор Сергей Горох, исполнитель суперхита «Голубая луна» планирует поездку в Юрмалу, где состоится фестиваль Лаймы Вайкуле . Там Борис Михайлович станет почетным гостем.

«Он живет жизнью обычного человека, артиста-пенсионера. Наблюдается у врача, принимает таблетки. Сейчас занялся зубами, очередное «техобслуживание» у стоматолога. И также, как и все мы, с нетерпением ждёт, когда закончится пандемия, чтобы летом совершить свою традиционную поездку в Юрмалу. Насколько известно на сегодняшний день, фестиваль все-таки состоится. А Моисеев будет почетным гостем», — сообщил Горох.

Мужчина отметил, что сейчас Моисеев чувствует себя нормально, уже летом он должен приступить к написанию второй книги. По утверждению Гороха, журналисты не могут дозвониться Борису Михайловичу, поскольку тот не берет телефон при звонке с незнакомых номеров. Между тем, его сильно обижают и расстраивают распространяемые в Интернете слухи о том, что он, якобы, находится в тяжелой ситуации.