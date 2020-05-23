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Ольга Бузова была готова приехать к заложнику в отделение «Альфа банка» 

Ovideo.ru 2 часа назад
Бузова собиралась приехать к заложнику в банк
Фото: Ovideo.ru
34-летняя певица и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова пребывает в шоке от требований мужчины, захватившего банк. Артистка поблагодарила спецслужбы, которые смогли обезвредить террориста без вреда для жизни и здоровья заложников.
Сегодня днем в центре столицы развернулась непростая спецоперация. Около 14 часов в отделение «Альфа банка» на Земляном валу ворвался 27-летний мужчина, который был одет в спортивный костюм компании по доставке «Деливери Клаб». Террорист заявил, что в рюкзаке у него взрывное устройство. Находившиеся в банке люди испугались, увидев торчащие из рюкзака преступника провода.
Злоумышленник пригрозил взорвать банк. Он взял в заложники четырех сотрудников кредитной организации и одного посетителя. Причиной своих действий он назвал долги по кредитам.
20-летней сотруднице банка удалось позвонить в полицию и сообщить о том, что захватчик угрожает взорвать отделение. После этого благодаря ей удалось вывести из банка большую часть заложников. В здание оставались только преступник и клиент. Захвативший отделение «Альфа банка» мужчина представился Алексеем и потребовал привезти ему Ольгу Бузову, сообщив, что та у него что-то украла. Об этом сообщил заложник, который вел прямую трансляцию в «Инстаграм». Преступник вел себя ужасно, употребляя вино прямо из бутылки.
Силовика удалось взять здание банка штурмом. Захватчик был задержан, а оставшийся со злоумышленником заложник не пострадал.
Около часа назад Ольга Бузова заверила, что собиралась уже ехать на переговоры с террористом.
«Для меня сегодняшняя новость — это безусловный шок. Я была готова приехать в любой момент на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы. Я уже в курсе, что этот ужас закончился. И слава Богу, что никто не пострадал. Наши спецслужбы сработали идеально. Спасибо им за это», — заявила теледива со слезами на глазах.
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Звёзды , Ольга Бузова , Альфа-банк , МВД
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