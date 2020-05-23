Бузова собиралась приехать к заложнику в банк

34-летняя певица и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова пребывает в шоке от требований мужчины, захватившего банк. Артистка поблагодарила спецслужбы, которые смогли обезвредить террориста без вреда для жизни и здоровья заложников.

Сегодня днем в центре столицы развернулась непростая спецоперация. Около 14 часов в отделение «Альфа банка» на Земляном валу ворвался 27-летний мужчина, который был одет в спортивный костюм компании по доставке «Деливери Клаб». Террорист заявил, что в рюкзаке у него взрывное устройство. Находившиеся в банке люди испугались, увидев торчащие из рюкзака преступника провода.

Злоумышленник пригрозил взорвать банк. Он взял в заложники четырех сотрудников кредитной организации и одного посетителя. Причиной своих действий он назвал долги по кредитам.

20-летней сотруднице банка удалось позвонить в полицию и сообщить о том, что захватчик угрожает взорвать отделение. После этого благодаря ей удалось вывести из банка большую часть заложников. В здание оставались только преступник и клиент. Захвативший отделение «Альфа банка» мужчина представился Алексеем и потребовал привезти ему Ольгу Бузову, сообщив, что та у него что-то украла. Об этом сообщил заложник, который вел прямую трансляцию в «Инстаграм». Преступник вел себя ужасно, употребляя вино прямо из бутылки.

Силовика удалось взять здание банка штурмом. Захватчик был задержан, а оставшийся со злоумышленником заложник не пострадал.

Около часа назад Ольга Бузова заверила, что собиралась уже ехать на переговоры с террористом.